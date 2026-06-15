Έναν ξεχωριστό κόσμο γεμάτο δημιουργία, παιχνίδι και εκπλήξεις υπόσχεται η νέα παιδική δράση που φιλοξενείται στον Πολυχώρο Πολιτισμού « Γραμμές ΤέΧνης» στην Πάτρα.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 18:30, «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» επιβιβάζεται στις «Γραμμές Τέχνης» και οι μικροί μας φίλοι καλούνται να περάσουν την πόρτα της φαντασίας σε ένα διαδραστικό θεατρικό ταξίδι όπου όλα μπορούν να συμβούν!

Η εκδήλωση αποτελεί μια συνδιοργάνωση της ΑΒΓΟ ΑΜΚΕ και της Cdriva ProdActions. Οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στα παιδιά μια υψηλής ποιότητας πολιτιστική εμπειρία. Οδηγός και εμψυχώτρια σε αυτή τη μαγική διαδρομή θα είναι η αγαπημένη ηθοποιός Στέλλα Λένη. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη βιωματική έκφραση, τα παιδιά θα ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και δημιουργίας, ακολουθώντας τα βήματα της Αλίκης.

Η Φιλοσοφία της Δράσης:

Η παράσταση-παιχνίδι ξεφεύγει από τα όρια της απλής θέασης. Τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές της ιστορίας. Μέσα από το σώμα, τη φωνή και τη φαντασία τους, ζωντανεύουν έναν κόσμο γεμάτο ανατροπές.

Η ΑΒΓΟ ΑΜΚΕ, γνωστή για την εστίασή της σε καινοτόμα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα, συμπράττει με την Cdriva ProdActions για να εγγυηθεί ένα ασφαλές, διασκεδαστικό και άκρως δημιουργικό περιβάλλον για κάθε παιδί.



Ταυτότητα Εκδήλωσης (Info)

Τίτλος: «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

Ημερομηνία: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026

Ώρα Έναρξης: 18:30

Χώρος: Πολυχώρος Πολιτισμού «Γραμμές Τέχνης, Μαιζώνος 271, Πάτρα (Έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Ανδρέα)

Κρατήσεις & Επικοινωνία

Γενική είσοδος: 10€, Ειδική τιμή για αδέλφια & παρέες (2+ άτομα): 8€ ανά άτομο

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 6972661333 (Χρύσα Δρίβα)

E-mail: [email protected]

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσεων.