Οι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη να απολαμβάνει βουτιά στο Σούνιο

Εκτός από τις selfie στην παραλία και τη βουτιά στη θάλασσα, η Ελένη Μενεγάκη έβαλε στο διαδικτυακό άλμπουμ και φωτογραφίες με τον σύζυγό της
Κυριακάτικη βουτιά στα νερά της Αττικής έκαναν Ελένη Μενεγάκη και Ματέο Παντζόπουλος.
Η παρουσιάστρια, μάλιστα, δημοσίευσε στο Instagram και ένα μικρό άλμπουμ από τις φωτογραφίες που τράβηξε.
Το ζευγάρι επέλεξε για τη βουτιά την περιοχή του Σουνίου με την Ελένη Μενεγάκη να διαλέγει ένα κόκκινο μπικίνι.
Εκτός από τις selfie στην παραλία και τη βουτιά στη θάλασσα, η Ελένη Μενεγάκη έβαλε στο διαδικτυακό άλμπουμ και φωτογραφίες με τον σύζυγό της γράφοντας:
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