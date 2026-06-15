Οι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη να απολαμβάνει βουτιά στο Σούνιο

Κυριακάτικη βουτιά στα νερά της Αττικής έκαναν Ελένη Μενεγάκη και Ματέο Παντζόπουλος.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, δημοσίευσε στο Instagram και ένα μικρό άλμπουμ από τις φωτογραφίες που τράβηξε.

Το ζευγάρι επέλεξε για τη βουτιά την περιοχή του Σουνίου με την Ελένη Μενεγάκη να διαλέγει ένα κόκκινο μπικίνι.