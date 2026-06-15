Τσίπρας: Στη Νίκαια το απόγευμα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΛΑΣ

Μάλιστα, με κεντρικό σύνθημα «Τώρα Μιλάμε», ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει μια ζωντανή διαδικασία στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now, όπου αναμένεται να ακούσει ό,τι έχουν να πουν οι πολίτες στην πλατεία 17ης Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα.

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«Ο λόγος στους πολίτες. Ήρθε η ώρα να πάρουν τον λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζουν εκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει», αναφέρουν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα προσθέτουν: «Η φωνή των πολιτών, η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης πάνω στα θέματα και τα προβλήματα, ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας. Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή, αλλά στην αλλαγή πολιτικής».

«Η κοινωνία πρέπει να ακουστεί»

«Η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, συχνά χωρίς ανάπαυλα και σε διαδοχικούς εργοδότες, για να διασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα, και αυτά με δυσκολία, ενώ συχνά διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους. Βρίσκονται διαρκώς σε έναν καθημερινό αγώνα δρόμου, μιας όλο και δυσκολότερης επιβίωσης. Ήρθε η ώρα να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και να ξαναδημιουργηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Βασική προϋπόθεση όμως είναι η σχέση με την πολιτική να μην εξαντλείται στο χειροκρότημα και την ψήφο μία φορά στα 4 χρόνια. Η κοινωνία πρέπει να ακουστεί. Γι’ αυτό η ΕΛ.Α.Σ. αντιστρέφει τους ρόλους. Τώρα μιλάνε οι πολίτες. Τώρα μιλά η κοινωνία. Τώρα μιλάμε όλοι μαζί», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

«Γιατί ο πολιτικός λόγος δεν εκπορεύεται μόνο από τα πόντιουμ των πολιτικών, αλλά και από τους ανθρώπους του μόχθου, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους μικροεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις: πανδημία, ακρίβεια, ανεργία, πολέμους, αλλά και το άγχος, την αβεβαιότητα και μια συνολική ανασφάλεια για το αύριο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κατασκευάζει επικοινωνιακά αφηγήματα περί “σταθερότητας” για να καλύψει τη σκανδαλώδη στήριξή της σε μια μικρή ελίτ οικονομικών συμφερόντων», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Ήρθε η ώρα, να πάρουν το λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζουν εκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει», καταλήγουν στελέχη της ΕΛΑΣ.

πηγη: Εφημερίδα των Συντακτών