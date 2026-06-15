«Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Εντάσσονται ακόμα 6.000 νοικοκυριά και η δαπάνη ξεπερνά τα 21,5 εκατ. ευρώ

Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι ακόμα 6.000 νοικοκυριά πρόκειται να ενταχτούν στο πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα», με αποτέλεσμα να έχουν εγκριθεί πάνω από 146.000 αιτήσεις.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ενισχύοντας την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για τα νοικοκυριά.

Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην 4η απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.

Τρόποι εξυπηρέτησης

Για τους ωφελούμενους:

Τηλ.: 213 151 3753, 213 151 3101

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00

Email: [email protected]

Για τους προμηθευτές:

Τηλ.: 213 151 3075, 213 151 3355

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00

Email: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα του προγράμματος είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο