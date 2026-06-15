Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο Happy Day: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, μετά από ακριβώς δύο ολόκληρους μήνες.

Η δημοσιογράφος ανέφερε πως ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του και συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες, για να επανέλθει πλήρως στην καθημερινότητά του.

Ήταν 15 Απριλίου όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου αποχωρούσε εσπευσμένα από το «Happy Day» για να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της. Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθησαν δυο δύσκολοι μήνες. Ο κύριος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε έως τις 11 Μαΐου. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία.

Η κατάστασή του βελτιωνόταν συνεχώς και έτσι στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε άμεσα σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιουνίου, επέστρεψε σπίτι του, κοντά στη σύζυγο και τα παιδιά τους.

«Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα θυμήθηκα την ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ επιστρέψαμε σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας», είπε φορτισμένη η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μιλώντας για όλα όσα συνέβησαν, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά».

«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου», περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.