Προσωπική διαφορά: Επέκταση με πλαφόν 300 ευρώ σε 17 υπηρεσίες

Αντιδράσεις από συνδικαλιστικούς φορείς του Δημοσίου προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να θεσπίσει πλαφόν 300 ευρώ στην επέκταση της προσωπικής διαφοράς.

Οι αντιδράσεις οφείλονται στο γεγονός ότι το πλαφόν των 300 ευρώ στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, αφορά χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι διορίστηκαν ή μετακινήθηκαν σε συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες μετά την 1η Απριλίου 2023.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης για το άρθρο 53 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με πλήθος παρεμβάσεων και σχολίων από ενδιαφερόμενους φορείς και υπαλλήλους.

Αρκετά σχόλια που επικαλείται ρεπορτάζ της ΕΡΤ κάνουν λόγο για ανάγκη αφαίρεσης του πλαφόν από την διάταξη του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τη συζήτηση για τις τελικές αλλαγές που θα υιοθετηθούν.

Οι ενστάσεις για το πλαφόν

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίμαχο άρθρο 53 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟΟ- η διαβούλευση επί του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα- επεκτείνει την προσωπική διαφορά στο προσωπικό που έχει διοριστεί ή μεταταχθεί από την 1η Απριλίου 2023 και εφεξής, αλλά θέτει πλαφόν τα 300 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω υπάλληλοι, δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», που είχε καθιερωθεί για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.

Με τη ρύθμιση, προβλέπεται πλέον η χορήγηση «προσωπικής διαφοράς» με πλαφόν μέχρι τα 300 ευρώ το μήνα στο προσωπικό που έχει διοριστεί ή μεταταχθεί από την 1η Απριλίου 2023 και εφεξής στις υπηρεσίες:

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

του Ελεγκτικού Συνεδρίου (διοικητικό προσωπικό)

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (διοικητικό προσωπικό)

των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η επίπτωση της ρύθμισης αυτής θα είναι να αυξηθούν οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των παραπάνω υπαλλήλων έως και 300 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, για συναδέλφους των υπαλλήλων αυτών στις ίδιες υπηρεσίες, που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν σ’ αυτές πριν την 1η-4-2023 δεν ισχύει το πλαφόν των 300 ευρώ στην «προσωπική διαφορά» με αποτέλεσμα να συντηρούνται και με τη διάταξη αυτή σημαντικές μισθολογικές ανισότητες και αδικίες.

Εξαιτίας της διάταξης που θεσπίστηκε το 2015-2016, κάθε αύξηση που ελάμβανε ένας δημόσιος υπάλληλος στον βασικό μισθό λόγω μισθολογικής ωρίμανσης, δηλαδή λόγω της μετάβασής του σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δύο ή τριών ετών υπηρεσίας στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο, συμψηφιζόταν με την «προσωπική διαφορά» και είτε χανόταν ολόκληρη είτε μειωνόταν, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να μένει στάσιμος μισθολογικά παρά την εξέλιξή του στην υπηρεσία.