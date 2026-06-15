ΑΑΔΕ: Με AI το “σκανάρισμα” οχημάτων για Τέλη Κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιστρα

Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ταχύτερη και πιο οργανωμένη εξέταση υποθέσεων που αφορούν πρόστιμα και δηλώσεις αδράνειας οχημάτων επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση, διατηρώντας ωστόσο την τελική κρίση αποκλειστικά στα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας κοινοποιούνται οι νέες νομοθετικές διατάξεις, δίνεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης η δυνατότητα να αξιοποιεί ειδική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη του ελέγχου ενστάσεων και δηλώσεων που σχετίζονται με οχήματα.

Η νέα εφαρμογή θα παράγει αυτοματοποιημένες εισηγήσεις για υποθέσεις που αφορούν πρόστιμα λόγω ανασφάλιστων οχημάτων, μη καταβολής τελών κυκλοφορίας, παράλειψης περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, καθώς και για δηλώσεις θέσης οχημάτων σε ακινησία.

Ουσιαστικά, η πλατφόρμα θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, προκειμένου να συντάσσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στόχος είναι να ελέγχεται η ορθότητα των προστίμων και η βασιμότητα των ισχυρισμών που προβάλλονται στις ενστάσεις, επιταχύνοντας σημαντικά τη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα;

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα λαμβάνει αποφάσεις ούτε θα υποκαθιστά τα αρμόδια όργανα. Ο ρόλος της θα είναι αποκλειστικά υποστηρικτικός.

Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων που καταθέτουν οι πολίτες, το σύστημα θα αξιολογεί την εγκυρότητα και τη συνάφεια των δικαιολογητικών με το περιεχόμενο κάθε ένστασης ή δήλωσης και στη συνέχεια θα διαμορφώνει σχετική εισήγηση.

Κάθε εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αποδοχής ή απόρριψης της υπόθεσης, δείκτη εμπιστοσύνης σε αριθμητική κλίμακα που θα αποτυπώνει τον βαθμό βεβαιότητας του συστήματος, καθώς και αναλυτική αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα με αναφορά στα έγγραφα που εξετάστηκαν. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση και η επιτάχυνση του διοικητικού ελέγχου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικής υποβολής ενστάσεων και δηλώσεων.

Η τελική απόφαση στους υπαλλήλους

Παρά την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, πάντως, στη διαδικασία, η τελική απόφαση θα εξακολουθήσει να ανήκει αποκλειστικά στους αρμόδιους υπαλλήλους. Οι εισηγήσεις της πλατφόρμας δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση, ενώ τα αρμόδια όργανα θα μπορούν να καταλήγουν σε διαφορετικό συμπέρασμα χωρίς να υποχρεούνται να αιτιολογούν ειδικά την απόκλισή τους από την πρόταση του συστήματος.

Ιδιαίτερη, επίσης, βαρύτητα δίνεται και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η λειτουργία της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον GDPR και την ελληνική νομοθεσία.

Η επεξεργασία των δεδομένων θα περιορίζεται αποκλειστικά στην υποβοήθηση της εξέτασης ενστάσεων και δηλώσεων, ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση τους για τη δημιουργία προφίλ πολιτών, την κατάρτιση δεικτών συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής αξιολόγησης.