Συνεχίζονται οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών – Σήμερα και με φυσική παρουσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Ιατρικού Σύλλογου Πάτρας.

Χθες τα μέλη του Συλλόγου είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ενώ σήμερα η διαδικασία συνεχίζεται τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου, όπου έχουν στηθεί κάλπες.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, ανέφερε ότι η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό την εποπτεία τεσσάρων νομικών μέσω του πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών «ΖΕΥΣ», το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες έγκυρες ψηφοφορίες.