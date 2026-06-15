Συνεχίζονται οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών – Σήμερα και με φυσική παρουσία

Μετά την ηλεκτρονική ψηφοφορία της πρώτης ημέρας, οι γιατροί μπορούν σήμερα να ψηφίσουν και στα γραφεία του Συλλόγου έως τις
Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Ιατρικού Σύλλογου Πάτρας.
Χθες τα μέλη του Συλλόγου είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ενώ σήμερα η διαδικασία συνεχίζεται τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου, όπου έχουν στηθεί κάλπες.
Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, ανέφερε ότι η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό την εποπτεία τεσσάρων νομικών μέσω του πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών «ΖΕΥΣ», το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες έγκυρες ψηφοφορίες.
Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί γιατροί εξέφρασαν ικανοποίηση για την ευκολία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής διαδικασίας, η οποία – όπως σημείωσε – αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημοκρατικής συμμετοχής στους επιστημονικούς φορείς.
Στις εκλογές συμμετέχουν δεκάδες υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τις θέσεις εκπροσώπων στον ΠΙΣ.
Η διαδικασία των εκλογών και οι ώρες ψηφοφορίας
Ηλεκτρονική ψήφος: έως σήμερα στις 16:00 μέσω κινητού ή υπολογιστή.
Δια ζώσης ηλεκτρονική ψήφος: από τις 09:00 έως τις 16:00 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
Η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός της ημέρας.
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