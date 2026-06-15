Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν ίχνη παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

Νέο γύρο καταθέσεων, ξεκινούν από σήμερα οι αρχές για τη διπλή δολοφονία στο Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που προφυλακίστηκε για το έγκλημα, συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του. Οι αρχές αναμένεται να περάσουν από «κόσκινο» τον φίλο του και γείτονα, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος για τα όσα έγιναν στο σπίτι τους, στον Λόγγο Αιγιαλείας.

Ο 65χρονος Ιταλός, φερόμενος δράστης της στυγερής δολοφονίας στο Αίγιο, ισχυρίστηκε πως όταν βρήκε νεκρά τα δύο θύματα, ειδοποίησε τον φίλο του, τρομοκρατημένος. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώθηκε και από τις τηλεφωνικές κλήσεις του. Παραμένει άγνωστο όμως το πότε ξύπνησε, βρίσκοντας νεκρούς τους αγαπημένους του, καθώς άλλαξε την ώρα στην κατάθεσή του, τουλάχιστον 2 φορές. Οι αρχές υποψιάζονται πως παρουσίασε ψεύτικη ώρα στον φίλο του, για να καλύψει τα ίχνη του και να προλάβει να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος από στοιχεία που μπορεί να τον επιβαρύνουν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε στο MEGA πως βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος. Άλλωστε, ο φερόμενος ως δράστης είχε τουλάχιστον 6 ώρες να καθαρίσει το σπίτι, καθώς τα θύματα ξεψύχησαν πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης (09.06.2026) ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τις σορούς κατά τις 12:00 το μεσημέρι.

Όσον αφορά τον γείτονα, είναι ο πρώτος άνθρωπος που είδε τις σορούς μέσα στο σπίτι. Τα θύματα κείτονταν μέσα σε λίμνες αίματος, καθώς δέχθηκαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η 65χρονη δέχθηκε πάνω από 40 μαχαιριές, με τις αρχές να βρίσκουν και αμυντικά τραύματα. Ο γιος της από την άλλη έφερε τραύμα και από όπλο.

Η κατάθεση του φίλου του 65χρονου αναμένεται να ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση δολοφονίας. Στην αρχική του κατάθεση, φέρεται να έχει περιγράψει εκτενώς και λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

«Το όπλο σκοτώνει;»

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αποτελεί πρόσωπο – κλειδί για την υπόθεση, καθώς είναι το ίδιο άτομο που φέρεται να μετέφερε στο Αίγιο και για επισκευή το αεροβόλο όπλο –τύπου φλόμπερ– του 65χρονου που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του 26χρονου.

Αφού ο 65χρονος ζήτησε από τον φίλο του να τον βοηθήσει με την μεταφορά του όπλου, ο Ιταλός φέρεται πως τον ρώτησε αν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον ίδιο να φέρεται να του απαντά καταφατικά.

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μαρτυρία τότε -όπως επισημαίνεται από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ-, αποτελεί ακλόνητο στοιχείο πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος δεν έχει ομολογήσει, υποστηρίζοντας πως κοιμόταν και βρήκε τις δύο σορούς όταν ξύπνησε.

Εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα δώσουν απαντήσει και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA), εντοπίστηκε στα νύχια της 54χρονης.

43 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη

Η ιατροδικαστική εξέταση, αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκαν τα δύο θύματα της δολοφονίας μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται κυρίως στον θώρακα, σε σημεία που βρίσκονται κοντά στην καρδιά, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την 54χρονη, καθώς κατά τη νεκροψία διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, ένδειξη που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις δείχνει ότι η γυναίκα επιχείρησε να αντισταθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής, κατά την αρχική αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, είχε κάνει λόγο για 20 με 25 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) και για την ύπαρξη αμυντικών τραυμάτων.

Το στοιχείο αυτό «μαρτυρούσε» από την πρώτη στιγμή πως η μητέρα πάλεψε και αντιστάθηκε στον δολοφόνο της.

Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026) η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, σε μια λίμνη αίματος. Οι δύο σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Η γυναίκα είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, ενώ οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.

Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ατόμου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Οι αρχές αμέσως εντόπισαν τον σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε έναν φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης καθώς θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι φρεσκοπλυμένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κηλίδες, πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση, αναφέροντας μόνο ότι λερώθηκε. Γι’ αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.

Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις Αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκφράσει την ανησυχία της στον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο νεαρός είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.