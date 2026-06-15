«Μπλε Ώρες»: Βάσια Παναγοπούλου και Έλενα Πιερίδου στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ

Δύο νέα πρόσωπα αποκαλύπτονται στο 4ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες» η Βάσια Παναγοπούλου και η Έλενα Πιερίδου υποδύονται μητέρα και κόρη σε ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα που θα εκτυλίσσεται στο Πήλιο.

Οι δύο ηθοποιοί προστίθενται στους ήδη γνωστούς πρωταγωνιστές Βαγγέλη Κακουριώτη και Ιζαμπέλλα Φούλοπ, συμπληρώνοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα casts της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ποιες υποδύονται η Βάσια Παναγοπούλου και η Έλενα Πιερίδου

Η Βάσια Παναγοπούλου ενσαρκώνει την Κορίνα Απέργη, μια ανεξάρτητη γυναίκα με προσωπική περιουσία που πούλησε την εταιρεία της και μετακόμισε στο Πήλιο για δύο λόγους, για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της και για να εντοπίσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο χαρακτήρας περιγράφεται ως κυνικός και αθυρόστομος, μια γυναίκα που έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει χωρίς να υπολογίζει συναισθήματα.

Η Έλενα Πιερίδου υποδύεται την Ολυμπία Νοταρά, την κόρη της Κορίνας. Είναι ένας πιο εύθραυστος χαρακτήρας, σημαδεμένος από την εγκατάλειψη του πατέρα της στην παιδική ηλικία. Διψά για αναγνώριση και επιβεβαίωση, ενώ ζει τον δεύτερο γάμο της με έναν άντρα αρκετά μεγαλύτερό της — στοιχείο που από μόνο του υπόσχεται εντάσεις μέσα στο σενάριο.

Τι είναι οι «Μπλε Ώρες» και πότε έρχεται στον ΣΚΑΪ

Η σειρά παίρνει το όνομά της από εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα και ο ορίζοντας βάφεται μπλε. Σε αυτό το λυκαυγές βρίσκουν καταφύγιο ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) και η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), δύο άνθρωποι παγιδευμένοι σε συμβατικούς γάμους που αναζητούν ο ένας στον άλλον μια διέξοδο. Όταν μια στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι κρυμμένες αλήθειες θα βγουν στο φως.

Πέρα από το ερωτικό κομμάτι, η ιστορία πατάει σε δύο πλούσιες και δυνατές οικογένειες που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, σε μυστικά, συγκρούσεις και στους χαρακτήρες της ευρύτερης κοινωνίας του Πηλίου. Το βουνό των Κενταύρων λειτουργεί όχι μόνο ως φόντο αλλά και ως ατμόσφαιρα — γοητευτικό, ομιχλώδες, με μυστικά.

Η νέα δραματική σειρά υπογράφεται από τους Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνα Δημητρίου και εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.