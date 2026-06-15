Νίκαια: Διαρρήκτης παραβίασε κατάστημα περιποίησης νυχιών με... καπάκι από ρολόι νερού!

Έναν περίεργο τρόπο για να ανοίξει ένα κατάστημα βρήκε διαρρήκτης στη Νίκαια.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο διαρρήκτης χρησιμοποίησε ένα καπάκι από ρολόι νερού για να παραβιάσει την πόρτα του καταστήματος περιποίησης νυχιών!