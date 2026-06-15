Νίκαια: Διαρρήκτης παραβίασε κατάστημα περιποίησης νυχιών με... καπάκι από ρολόι νερού!

Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει στόχος διαρρηκτών τρεις φορές
Έναν περίεργο τρόπο για να ανοίξει ένα κατάστημα βρήκε διαρρήκτης στη Νίκαια.
Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο διαρρήκτης χρησιμοποίησε ένα καπάκι από ρολόι νερού για να παραβιάσει την πόρτα του καταστήματος περιποίησης νυχιών!
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο διαρρήκτης πήρε 50 ευρώ και το πορτοφόλι της υπαλλήλου το οποίο είχε ξεχάσει στο κατάστημα.
Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης είπε ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που το κατάστημα γίνεται στόχος διάρρηξης με τις δύο προηγούμενες, μάλιστα, να καταστρέφουν τη τζαμαρία της εισόδου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr