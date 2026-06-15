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Νίκαια: Διαρρήκτης παραβίασε κατάστημα περιποίησης νυχιών με... καπάκι από ρολόι νερού!

Νίκαια: Διαρρήκτης παραβίασε κατάστημα π...

Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει στόχος διαρρηκτών τρεις φορές

Έναν περίεργο τρόπο για να ανοίξει ένα κατάστημα βρήκε διαρρήκτης στη Νίκαια.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο διαρρήκτης χρησιμοποίησε ένα καπάκι από ρολόι νερού για να παραβιάσει την πόρτα του καταστήματος περιποίησης νυχιών!

 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο διαρρήκτης πήρε 50 ευρώ και το πορτοφόλι της υπαλλήλου το οποίο είχε ξεχάσει στο κατάστημα.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης είπε ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που το κατάστημα γίνεται στόχος διάρρηξης με τις δύο προηγούμενες, μάλιστα, να καταστρέφουν τη τζαμαρία της εισόδου.

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#tags Νίκαια Διάρρηξη
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