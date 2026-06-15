Το σόι σου: Οι δύο Ζουζουνέλς γίνονται πολιτικοί αντίπαλοι

O κακός χαμός στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 21:00 το βράδυ.

Ο Διονύσης μαθαίνει πως ένα νέο έργο του δήμου, απειλεί να του πάρει το χωράφι! Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και ο Διονύσης με την Αλίνα ψάχνουν διακαώς κάποιον να κατέβει για δημοτικός σύμβουλος, ώστε ν’ ανατρέψει την απόφαση. Και το ιδανικό άτομο βρίσκεται… ποια άλλη; Η Αντωνία! Αυτό που δεν φαντάζονται είναι πως παράλληλα η Αλεξάνδρα πείθει τον Κωνσταντίνο να βάλει κι εκείνος υποψηφιότητα, αλλά… σε αντίπαλη παράταξη, μιας και το έργο που ετοιμάζεται θα δώσει μεγάλη αξία σε ένα οικόπεδο της Αλεξάνδρας. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 53: «Ζουζουνέλ εναντίον Ζουζουνέλ» – Ο Διονύσης μαθαίνει πως ένα νέο έργο του δήμου, απειλεί να του πάρει το χωράφι! Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και ο Διονύσης με την Αλίνα ψάχνουν διακαώς κάποιον να κατέβει για δημοτικός σύμβουλος, ώστε ν’ ανατρέψει την απόφαση. Και το ιδανικό άτομο βρίσκεται… ποια άλλη; Η Αντωνία! Αυτό που δεν φαντάζονται είναι πως παράλληλα η Αλεξάνδρα πείθει τον Κωνσταντίνο να βάλει κι εκείνος υποψηφιότητα, αλλά… σε αντίπαλη παράταξη, μιας και το έργο που ετοιμάζεται θα δώσει μεγάλη αξία σε ένα οικόπεδο της Αλεξάνδρας.

Έτσι οι Ζουζουνέλς γίνονται πολιτικοί αντίπαλοι! Και δεν αργούν να οργανώσουν debate… Ποιοι από το σόι θα στηρίξουν τον Κωνσταντίνο και ποιοι την Αντωνία; Θα έρθει η λαοθάλασσα ψηφοφόρων που περιμένουν; Θα αντέξει η σχέση λατρείας; Και το debate ξεκινά!

Το σόι σου: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 54: «Κενά μνήμης» – Τι μπορεί να συμβεί όταν ο Χαμπέας φάει κατά λάθος μια γερή σανιδιά στο κεφάλι από τον Μιχάλη; Οικογενειακός πανικός! Μετά το ατύχημα, ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία και αρχίζει να μπερδεύει πρόσωπα, συζητήσεις κι αποφάσεις, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η οικογένεια, τρομοκρατημένη προσπαθεί να τον συνεφέρει με κάθε πιθανό τρόπο: κομπρέσες, λεμόνια, γιατροσόφια και συμβουλές του internet. Στο μεταξύ, μέσα στην αναστάτωση, εγκρίνονται εκδρομές, υποσχέσεις και αυξήσεις που κανείς δεν περίμενε. Όσο όλοι τρέχουν πάνω κάτω ανήσυχοι, ο Χαμπέας αποδεικνύει πως ακόμα και με κενά μνήμης μπορεί να κάνει το σπίτι άνω κάτω — χωρίς καν να το θέλει!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα