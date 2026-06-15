Τραμπ: Την Παρασκευή οι υπογραφές για ειρήνη με το Ιράν

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες από το θαλάσσιο πέρασμα, το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι άφθονο προς κάθε σημείο του κόσμου.

Αφού ξεκίνησαν να διαρρέουν και τα σημεία – κλειδιά της συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο θα φέρει ασφάλεια σε όλη την περιοχή, η οποία έχει βυθιστεί στη δίνη του πολέμου από τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να γράψει πως είναι ο μοναδικός πρόεδρος που κατάφερε να συνάψει ειρήνη με το Ιράν, μιας και οι προκάτοχοί του είχαν αποτύχει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ , σε νέα ανάρτησή του που έκανε στο Truth Social τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.06.2026), έπλεξε το εγκώμιό του ενώ έκανε αναφορά και για την ημέρα «Παρασκευή», κατά την οποία θεωρείται πως θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενεύη.

Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται πως είναι οι υπογραφές για την συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν , μετά από 3 μήνες πολέμου.

«Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Πολλοί πρόεδροι προσπάθησαν να συνάψουν ειρήνη με το Ιράν, αλλά όλοι απέτυχαν πριν από εμένα. Οι ηγέτες της περιοχής βρήκαν, για πρώτη φορά, έναν πρόεδρο που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν πραγματική ειρήνη. Με το άνοιγμα των Στενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, με σκοπό την απομάκρυνση των ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι και από τις δύο πλευρές προς όφελος της περιοχής και του κόσμου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Τα σημεία – κλειδιά της ειρηνευτικής συμφωνίας

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε κείμενο το οποίο παρουσίασε ως το πρωτόκολλο συμφωνίας 14 σημείων στο οποίο εν τέλει κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Μία από τις ρήτρες του φέρεται πως είναι η άμεση αποδέσμευση πόρων του Ιράν που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό, αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τη συγκεκριμένη ρήτρα.

Τα κυριότερα σημεία του προσχεδίου συμφωνίας προβλέπουν:

– Μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

– Δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν

– Άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών

– Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν

– Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών «υπό ιρανικές ρυθμίσεις»

– Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να καταρτίσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων

– Τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα

– Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα

– Δέσμευση των ΗΠΑ να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις.

Το Mehr αναφέρει, επίσης, ότι «οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν αποδεσμευτεί το ήμισυ των ”παγωμένων” κεφαλαίων του Ιράν, και πριν ανασταλούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός».

Τέλος, το δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων προσθέτει ότι η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.