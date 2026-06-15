Φυτοφάρμακα στα φρούτα: Ποια χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στο πλύσιμο

Τα φρέσκα φρούτα, και ιδίως τα μούρα και οι φράουλες, αποτελούν σταθερά μια από τις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, καθώς είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιταμίνη C.

Ωστόσο, η κατανάλωσή τους, ιδιαίτερα από βρέφη και παιδιά, εγείρει έντονες ανησυχίες στους ειδικούς υγείας, λόγω των υψηλών επιπέδων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται σε αυτά.

Σύμφωνα με τον ετήσιο οδηγό “Shopper’s Guide to Pesticides in Produce” για το 2026 του Environmental Working Group (EWG), ο οποίος και δημοσιεύθηκε στο CNN, υπάρχουν δύο κατηγορίες χημικών, τα φυτοφάρμακα επαφής που παραμένουν στην εξωτερική επιφάνεια του φρούτου και μπορούν να απομακρυνθούν με το πλύσιμο, και τα συστημικά φυτοφάρμακα, τα οποία απορροφώνται από τις ρίζες και τα φύλλα, γίνονται μέρος του εσωτερικού του καρπού και είναι αδύνατο να ξεπλυθούν.

Για το λόγο αυτό, η αγορά βιολογικών προϊόντων αποτελεί την καλύτερη λύση για τα φρούτα υψηλού κινδύνου, καθώς σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η στροφή στη βιολογική διατροφή μειώνει τα επίπεδα των χημικών στον οργανισμό έως και 95% μέσα σε λίγες ημέρες.

Αν αγοράζετε συμβατικά φρούτα, επιστημονική ανασκόπηση του EWG έδειξε ότι το μούλιασμα σε διάλυμα μαγειρικής σόδας μειώνει το χημικό φορτίο κατά 50%, όταν το απλό νερό της βρύσης πετυχαίνει μόλις 30%. Η ιδανική αναλογία είναι 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα ανά 2 φλιτζάνια κρύο νερό.

Οι ειδικές οδηγίες καθαρισμού ανά φρούτο

Οι φράουλες περιέχουν συχνά carbendazim (απαγορευμένο στην ΕΕ) και fludioxonil, που συνδέονται με ορμονικές διαταραχές. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να τις μουλιάζετε.

Αρκεί ένα γρήγορο πέρασμα 30-60 δευτερολέπτων στο διάλυμα σόδας, καλό ξέπλυμα και άμεσο στέγνωμα. Είναι σημαντικό να αφαιρείτε το πράσινο κοτσάνι μετά το πλύσιμο και όχι πριν, ώστε να μην απορροφηθούν χημικά στο εσωτερικό του φρούτου από το σημείο της κοπής.

Τα βατόμουρα είναι φορτωμένα κυρίως με χημικά επιφανείας, όπως η cypermethrin και το bifenthrin, το οποίο ανήκει στα επικίνδυνα «αιώνια χημικά» PFAS. Για τον καθαρισμό τους προτείνεται ένα σύντομο μούλιασμα 30-60 δευτερολέπτων σε διάλυμα σόδας, καλό ξέπλυμα και στέγνωμα.

Από την άλλη, τα μύρτιλα έχουν το πιο δύσκολο προφίλ, καθώς οι δύο βασικές τους ουσίες (boscalid και acetamiprid) είναι συστημικές και δεν ξεπλένονται. Λόγω της πιο σκληρής φλούδας τους, μπορείτε να τα μουλιάσετε για 1 με 2 λεπτά στη σόδα ώστε να απομακρύνετε τουλάχιστον τα επιφανειακά χημικά, ενώ ως εναλλακτική προτείνεται η αγορά βιολογικών ή άγριων μύρτιλων.

Τέλος, τα σμέουρα εμφανίζουν τις ίδιες χημικές ουσίες αλλά σε εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα, γεγονός που τα καθιστά την πιο ασφαλή επιλογή. Το πλύσιμό τους γίνεται απλά με ένα γρήγορο πέρασμα 30 δευτερολέπτων στο διάλυμα της μαγειρικής σόδας.