Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ημέρα για τα ΕΠΑΛ

Τελευταία ημέρα Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ σήμερα, με τους υποψηφίους να δίνουν εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ επιστρέφουν σήμερα στα θρανία των εξεταστικών κέντρων, δίνοντας «Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού», «Κινητήρες Αεροσκαφών», «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων». Οι Πανελλήνιες θα συνεχιστούν την Τρίτη για όσους έχουν επιλέξει ειδικά ή μουσικά μαθήματα (είτε φοιτούν σε ΕΠΑΛ είτε σε ΓΕΛ) και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Η «πρεμιέρα» θα γίνει με το μάθημα των Αγγλικών.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη της περιόδου διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για όσους υποψήφιους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις Πρακτικές Δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις Υγειονομικές Εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Τέλος χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά – Τέλος εξετάσεων και στα γυμνάσια

Σήμερα ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.