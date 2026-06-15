Κόνιτσα: Απανθρακώθηκαν τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια μετά από φωτιά σε κοντέινερ

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.07.2026) στην Κόνιτσα όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένοι σοροί σε κοντέινερ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro, τα θύματα πιθανότατα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Με το που ξεκίνησε η φωτιά στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα. Παράλληλα στην περιοχή έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.