Πάτρα: Ερωτήματα για τις συνθήκες και τα αίτια των θανάτων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Τι λένε οι συγγενείς των θυμάτων
Το θρίλερ με διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πληθώρα ερωτημάτων για τις συνθήκες κράτησης και περίθαλψης στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.
Τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των κελιών; Ενώ αρκετοί κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους, καμία επίσημη απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής για τα αίτια των θανάτων, γεγονός που εντείνει το μυστήριο.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για σειρά τυχαίων περιστατικών ή αν υπάρχει κοινός παρονομαστής που συνδέει τις απώλειες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
Διαδοχικοί θάνατοι και μαρτυρίες
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», συγγενείς κρατουμένων και αυτόπτες μάρτυρες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συμβαίνει μέσα στη φυλακή. Κάποιοι κάνουν λόγο για συνθήκες ασφυκτικής διαβίωσης και έλλειψη ιατρικής φροντίδας, ενώ άλλοι αποκαλύπτουν πως φάρμακα και ουσίες διακινούνται ανεξέλεγκτα.
«Δίνουνε φάρμακα στους τοξικομανείς, αυτά είναι από μέσα… Οι άνθρωποι που ‘έφυγαν’, ‘έφυγαν’ γιατί πήραν φάρμακα άλλα αντί άλλων», αναφέρει αδερφή κρατουμένου, περιγράφοντας ένα ανησυχητικό σκηνικό μέσα στα κελιά.
Άλλες μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός φαρμάκων και ναρκωτικών μπορεί να αποβεί μοιραίος. «Τα φάρμακα και η μεθαδόνη, σε συνδυασμό με τα ναρκωτικά, κάνει μπαμ ο οργανισμός… Οι κρατούμενοι πού τα βρήκανε και τα πήρανε;», δηλώνει κρατούμενος που μίλησε από μέσα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόσφατα έγιναν μεταγωγές και αλλαγές στο προσωπικό ασφαλείας, με στόχο –όπως αναφέρουν– τον περιορισμό της διακίνησης ουσιών. «Αλλάξανε τον αρχιφύλακα, διώξανε μεταγωγές… Μπήκαν τα ΕΚΑΜ μέσα και τους βγάλανε σηκωτούς σήμερα το πρωί», περιγράφει κρατούμενος.
«Ξεπαστρεύουν κόσμο» – φόβος και καταγγελίες
Οι συγγενείς των κρατουμένων εκφράζουν φόβους για τη ζωή των δικών τους ανθρώπων, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες και ανυπαρξία ιατρικής φροντίδας. «Δεν μιλάμε για γιατρούς, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει τίποτα. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν; Να μειώσουν τους ανθρώπους;», αναφέρει συγγενής κρατουμένου.
Από την πλευρά του, σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες περί υποστελέχωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Το ιατρείο διαθέτει τρεις γιατρούς, δύο μόνιμους και έναν επικουρικό, πέντε νοσηλευτές και έξι συναδέλφους από το φυλακτικό προσωπικό που εκτελούν καθήκοντα νοσηλευτή. Κάθε νεοεισερχόμενος κρατούμενος εξετάζεται από γιατρό μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες», τονίζει.
Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις στο μυστήριο των αλλεπάλληλων θανάτων που συγκλονίζουν τις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
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