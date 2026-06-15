Πάτρα: Ερωτήματα για τις συνθήκες και τα αίτια των θανάτων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Το θρίλερ με διαδοχικούς θανάτους κρατουμένων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πληθώρα ερωτημάτων για τις συνθήκες κράτησης και περίθαλψης στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.

Τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των κελιών; Ενώ αρκετοί κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους, καμία επίσημη απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής για τα αίτια των θανάτων, γεγονός που εντείνει το μυστήριο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για σειρά τυχαίων περιστατικών ή αν υπάρχει κοινός παρονομαστής που συνδέει τις απώλειες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.

Διαδοχικοί θάνατοι και μαρτυρίες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», συγγενείς κρατουμένων και αυτόπτες μάρτυρες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συμβαίνει μέσα στη φυλακή. Κάποιοι κάνουν λόγο για συνθήκες ασφυκτικής διαβίωσης και έλλειψη ιατρικής φροντίδας, ενώ άλλοι αποκαλύπτουν πως φάρμακα και ουσίες διακινούνται ανεξέλεγκτα.