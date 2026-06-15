Σπανάκι: Πώς να το πλένετε σωστά, σύμφωνα με ειδικούς

Πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, το σπανάκι αποτελεί βασικό συστατικό μιας υγιεινής διατροφής.

Ωστόσο, όπως και άλλα φυλλώδη λαχανικά, χρειάζεται σωστό καθαρισμό πριν φτάσει στο πιάτο σας. Ειδικοί εξηγούν τον καλύτερο τρόπο πλυσίματος και συντήρησης για μεγαλύτερη ασφάλεια και φρεσκάδα.

Γιατί το σπανάκι χρειάζεται σωστό πλύσιμο πριν την κατανάλωση

Το σπανάκι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο πολύτιμα λαχανικά για την καθημερινή διατροφή. Με πιο ήπια και τρυφερή υφή από το λάχανο kale και πιο έντονη γεύση από το μαρούλι, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευέλικτο συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος συνταγών, από σαλάτες μέχρι μαγειρευτά πιάτα. Παράλληλα, ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνες, μέταλλα και άλλα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει με αρκετά φυλλώδη λαχανικά, το σπανάκι μπορεί να συνδεθεί με περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης, κυρίως όταν καταναλώνεται ωμό χωρίς σωστή προετοιμασία. Για τον λόγο αυτό, η σωστή διαδικασία πλυσίματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη φρεσκάδα του. Μάθετε τι προτείνουν οι ειδικοί για τον σωστό καθαρισμό του πριν την κατανάλωση.

«Το σπανάκι είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, οπότε τα βακτήρια μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν σε αυτό», αναφέρει η Rosemary Trout, καθηγήτρια γαστρονομίας και επιστήμης τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Drexel.

Επιπλέον, όπως όλα τα λαχανικά, μπορεί να φέρει υπολείμματα χώματος. Το σωστό πλύσιμο μειώνει αυτούς τους ρύπους, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τροφικών λοιμώξεων.

Η εξαίρεση: Το σπανάκι έτοιμο για κατανάλωση

Η μόνη εξαίρεση είναι το σπανάκι που αναγράφει «έτοιμο για κατανάλωση». Αυτή η ποικιλία πωλείται σε πλαστικές συσκευασίες ή σακούλες και φέρει την ένδειξη «πλυμένο». Σύμφωνα με την Trout, αυτό το σπανάκι δεν χρειάζεται πλύσιμο. Μάλιστα, το επιπλέον πλύσιμο στο σπίτι δεν προσφέρει κανένα όφελος και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης από άλλες επιφάνειες της κουζίνας.

Πώς να πλύνετε το απλό (χύμα) σπανάκι

Για να πλύνετε το σπανάκι, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Τοποθετήστε ένα σουρωτήρι μέσα σε ένα μεγάλο μπολ και γεμίστε το με κρύο νερό.

Βυθίστε τα φύλλα στο νερό, αναδεύοντάς τα ελαφρώς για να απομακρυνθούν τα χοντρά υπολείμματα χώματος.

Στραγγίξτε και ξεπλύνετε τα φύλλα ένα-ένα κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό.

Στεγνώστε τα απαλά με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας ή χαρτί και κόψτε τα κοτσάνια.

«Κατά το στέγνωμα, αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά το σπανάκι, γιατί θα “τραυματίσετε” τα φύλλα», προειδοποιεί ο Stephen Mandracchia, διευθυντής γαστρονομικών λειτουργιών στο Institute of Culinary Education της Νέας Υόρκης.

Σγουρό σπανάκι vs επίπεδο σπανάκι

Το κατσαρό σπανάκι πλένεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά λόγω της ανάγλυφης επιφάνειάς του συγκρατεί πιο εύκολα χώμα ή έντομα. Επομένως, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στις πτυχές των φύλλων του.

Πώς να πλύνετε το baby σπανάκι

Η διαδικασία για το baby σπανάκι είναι εξής:

Βάλτε ένα σουρωτήρι σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό.

Προσθέστε τα φύλλα και ανακατέψτε τα μέσα στο νερό.

Στραγγίξτε και ξεπλύνετε.

Στεγνώστε τα ταμποναριστά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο σαλάτας (spinner). Απλώς αφαιρέστε τα κοτσάνια πριν το γύρισμα, καθώς μπορεί να μαγκώσουν στον μηχανισμό, προτείνει η Trout.

Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια και τη συντήρηση

Πλύνετε πρώτα τα χέρια σας

Πριν αγγίξετε οποιοδήποτε τρόφιμο, πλύνετε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και ζεστό νερό. Έτσι, εμποδίζετε τη μεταφορά επιβλαβών βακτηρίων από τα χέρια σας στο σπανάκι.

Μην πλένετε το σπανάκι πριν την αποθήκευση

Πλύνετε το σπανάκι μόνο όταν είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε. Αν το πλύνετε νωρίτερα και αποθηκευτεί με υγρασία, θα σαπίσει πολύ πιο γρήγορα και θα αναπτυχθούν βακτήρια ή μούχλα στο ψυγείο.

Πετάξτε τα κατεστραμμένα φύλλα

Πριν ξεκινήσετε το πλύσιμο, αφαιρέστε τα μαραμένα, κιτρινισμένα ή σκισμένα φύλλα. Όταν ένα φύλλο καταστρέφεται, τα βακτήρια αποκτούν πρόσβαση στα θρεπτικά συστατικά του εσωτερικού του και πολλαπλασιάζονται γρήγορα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής και των υπόλοιπων υγιών φύλλων.

πηγή enikos.gr