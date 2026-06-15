Συνταγή για σπιτικό λιμοντσέλο με έντονο άρωμα λεμονιού

Το λιμοντσέλο (Limoncello) είναι από εκείνα τα λικέρ που συνδέονται με το καλοκαίρι, τη φρεσκάδα και τα απλά υλικά.

Με βασικό στοιχείο το λεμόνι, μπορούμε εύκολα να το ετοιμάσουμε στο σπίτι, αξιοποιώντας το ξύσμα του για να πάρουμε όλο το άρωμά του. Η διαδικασία είναι γρήγορη και το αποτέλεσμα ιδιαίτερα αρωματικό, αρκεί να δώσουμε προσοχή σε μερικά βασικά σημεία.

Πώς γίνεται το λιμοντσέλο στο σπίτι

Μην αφήνετε τα λεμόνια να πηγαίνουν χαμένα· πριν τα στύψετε, αφαιρέστε το ξύσμα τους και αξιοποιήστε το για να ετοιμάσετε ένα αρωματικό, εύκολο και γρήγορο λιμοντσέλο!

Υλικά

ξύσμα από 5 μεγάλα ακέρωτα λεμόνια

2-3 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού

400 γρ. κρυσταλλική λευκή ζάχαρη

750 γρ. νερό

500 γρ. καθαρό αλκοόλ ποτοποιίας, βότκα ή τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο

Διαδικασία

Στο μπλέντερ βάζουμε τη ζάχαρη με το ξύσμα του λεμονιού και αλέθουμε για 1’-2’ ώστε να βγουν όλα τα έλαια και να πάρει η ζάχαρη σχεδόν κίτρινο χρώμα. Αφήνουμε τη ζάχαρη στην άκρη για 1 ώρα ή και περισσότερο.

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό και τον χυμό του λεμονιού, τοποθετούμε σε μέτρια χαμηλή φωτιά και βράζουμε σε σιρόπι. Μόλις κρυώσει το σιρόπι, προσθέτουμε το αλκοόλ, ανακατεύουμε και μεταφέρουμε σε καθαρή γυάλα ή αντίστοιχο σκεύος.

Θα χρειαστεί να αφήσουμε το λιμοντσέλο για 1 ολόκληρη μέρα. Κατόπιν το περνάμε από σίτα, μεταφέρουμε σε καθαρό μπουκάλι ή κανάτα και σερβίρουμε.

Συμβουλές για πιο αρωματικό αποτέλεσμα στο λιμοντσέλο

Πρόκειται για μια απλή και γρήγορη διαδικασία που μας επιτρέπει να παρασκευάσουμε ένα εξαιρετικό λιμοντσέλο, αν και η ένταση του αρώματος και το χρώμα του τελικού αποτελέσματος ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ποικιλία και την ποιότητα των λεμονιών που θα χρησιμοποιήσουμε. Κατά την προετοιμασία, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το ξύσμα της φλούδας, αποφεύγοντας το λευκό μέρος της, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γεύση.

πηγή cantina.protothema.gr