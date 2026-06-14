Ρίο ντε Τζανέιρο: Ο τραγουδιστής Oliver Tree, ανάμεσα στους νεκρούς της σύγκρουσης ελικοπτέρων

Ο Όλιβερ Τρι, ο τραγουδιστής γνωστός για τις viral επιτυχίες του όπως τα «Alien Boy» και «Life Goes On», πέθανε σε ηλικία 32 ετών μετά από τη συντριβή δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία, την Κυριακή (14.06.2026)

Ο μουσικός, γεννημένος ως Όλιβερ Τρι Νίκελ, ήταν ένας από τους έξι ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από την πόλη της Βραζιλίας. Η αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο δήλωσε στο Associated Press ότι ο Τρι ήταν σε έναν από τους επιβάτες του ελικοπτέρου, τη στιγμή της συντριβής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε πως ένα από τα ελικόπτερα φέρεται να μετέφερε τέσσερις επιβάτες και έναν πιλότο, ενώ το άλλο χειριζόταν αποκλειστικά από έναν πιλότο. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του RJ δήλωσε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.

Ένα από τα αεροσκάφη εξερράγη κατά την πρόσκρουση κοντά σε ένα πάρκινγκ που περιείχε ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας δευτερογενείς εκρήξεις και μια στήλη καπνού ορατή από χιλιόμετρα μακριά. Το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε ανάποδα χωρίς να πιάσει φωτιά. Κομμάτια από τα συντρίμμια ήταν διάσπαρτα σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, με τμήματα της ατράκτου να προσγειώνονται στις βεράντες γειτονικών κτιρίων.

Ο άτυχος μουσικός, ο οποίος αρχικά ηχογράφησε με το όνομα «Tree», απέκτησε κοινό δημοσιοποιώντας μόνος του τη δική του μουσική μέσω Διαδικτύου τη δεκαετία του 2010, συμπεριλαμβανομένης μιας διασκευής του «Karma Police» των Radiohead, εγκεκριμένης από τον Thom Yorke, η οποία συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο EP του, Demons.

Αφού φοίτησε στο CalArts, ο Tree επέστρεψε στη μουσική το 2016, κυκλοφορώντας μεταξύ άλλων το πρώτο του επίσημο single με τίτλο «Welcome to LA». Γνωστός για την ιδιόρρυθμη εμφάνισή του και τα viral, αυτοσκηνοθετημένα μουσικά βίντεο – visuals που αργότερα θα κατηγορούσε άλλους καλλιτέχνες ότι τον αντέγραφαν – ο Tree σύντομα έγινε αγαπημένος στο TikTok και στο κύκλωμα των φεστιβάλ, με αποκορύφωμα το ντεμπούτο άλμπουμ του Ugly Is Beautiful το 2020.

Το δεύτερο άλμπουμ του Tree, με τίτλο Cowboy Tears — «ένα country άλμπουμ για ανθρώπους που δεν τους αρέσει η country μουσική», είπε για το LP — κυκλοφόρησε το 2022, και 18 μήνες αργότερα ακολούθησε το Alone in a Crowd του 2023. Νωρίτερα φέτος, ο Tree επέστρεψε στις ανεξάρτητες ρίζες του για να κυκλοφορήσει το τέταρτο άλμπουμ του, Love You Madly Hate You Badly, μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας Alien Boy Records.

Τον Μάιο, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τα σχέδιά του να ξεκινήσει την Πρώτη Παγκόσμια Περιοδεία του Oliver Tree World. Το σκέλος της περιοδείας στη Νότια Αμερική ξεκίνησε στις 30 Μαΐου στο Μεξικό και ολοκληρώθηκε με την τελευταία συναυλία του Tree, μια παράσταση στις 6 Ιουνίου στο Σάο Πάολο.