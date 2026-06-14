Αργολίδα: Νεκρός ανήλικος μετά από εκτροπή μοτοποδηλάτου

Ένας ανήλικος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (13/6) στην Αργολίδα.

Το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο ανήλικος οδηγός του οχήματος.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.

