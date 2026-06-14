Αργολίδα: Νεκρός ανήλικος μετά από εκτροπή μοτοποδηλάτου

Θανάσιμος τραυματισμός ανηλίκου σημειώθηκε στην Αργολίδα, όταν το μοτοποδήλατο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο
Ένας ανήλικος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (13/6) στην Αργολίδα.
Το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Το συμβάν έλαβε χώρα στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο ανήλικος οδηγός του οχήματος.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.
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