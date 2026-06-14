Δώδεκα νεκροί έπειτα από συντριβή αεροπλάνου στο Μιζούρι

Συνολικά δώδεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροπλάνο που επέβαιναν συνετρίβη στο Μιζούρι των ΗΠΑ
Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Κυριακή (14/6) σε συντριβή αεροσκάφους στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.
Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.
«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X.
Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.
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