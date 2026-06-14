Σεισμός στη Μεθώνη: «Είναι νωρίς να εκτιμήσουμε αν είναι ο κύριος σεισμός» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

«Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό» τονίζει σε ανάρτησή του
«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου.
Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων» έγραψε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, για τον σεισμό που έγινε νωρίτερα με επίκεντρο την Μεθώνη.
«Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι» τονίζει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό στη Μεθώνη.
«Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6» καταλήγει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στην ανάρτησή του στο Facebook.
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