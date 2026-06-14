Σεισμός στη Μεθώνη: «Είναι νωρίς να εκτιμήσουμε αν είναι ο κύριος σεισμός» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου.

Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων» έγραψε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, για τον σεισμό που έγινε νωρίτερα με επίκεντρο την Μεθώνη.

«Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι» τονίζει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό στη Μεθώνη.

«Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6» καταλήγει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στην ανάρτησή του στο Facebook.