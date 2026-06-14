Στην κορυφή του International Youth Cup η Κ16 της ΑΕΚ- Σημαντική συμβολή του Πατρινού Παναγιώτη Ασπρούδη

Πατρινό «άρωμα» στην ευρωπαϊκή επιτυχία της Κ16 της ΑΕΚ
Μια μεγάλη επιτυχία πέτυχε η Κ16 της ΑΕΚ, καθώς κατέκτησε το International Youth Cup, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο.
Η Ένωση αφού πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της, απέκλεισε στα ημιτελικά τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου και νίκησε σήμερα στον τελικό 1-0 τη Βενέτσια.
Βασικός στην Κ-16 της ΑΕΚ είναι ο Πατρινός Παναγιώτης Ασπρούδης, ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε απο την Πάτρα και την Παναχαϊκή στους κιτρινόμαυρους. Μάλιστα όπως πληροφορούμαστε οι παράγωντες των πρωταθλητών Ελλάδος ποντάρουν πολλά στον Ασπρούδη ο οποίος μαζί με άλλα ταλέντυα απο την Κ-16 της ΑΕΚ θα συμμετέχουν στην Κ-17.
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