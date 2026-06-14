Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Στην κορυφή του International Youth Cup η Κ16 της ΑΕΚ- Σημαντική συμβολή του Πατρινού Παναγιώτη Ασπρούδη

Στην κορυφή του International Youth Cup ...

Πατρινό «άρωμα» στην ευρωπαϊκή επιτυχία της Κ16 της ΑΕΚ

Μια μεγάλη επιτυχία πέτυχε η Κ16 της ΑΕΚ, καθώς κατέκτησε το International Youth Cup, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο.

Η Ένωση αφού πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της, απέκλεισε στα ημιτελικά τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου και νίκησε σήμερα στον τελικό 1-0 τη Βενέτσια.

Βασικός στην Κ-16 της ΑΕΚ είναι ο Πατρινός Παναγιώτης Ασπρούδης, ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε απο την Πάτρα και την Παναχαϊκή στους κιτρινόμαυρους. Μάλιστα όπως πληροφορούμαστε οι παράγωντες των πρωταθλητών Ελλάδος ποντάρουν πολλά στον Ασπρούδη ο οποίος μαζί με άλλα ταλέντυα απο την Κ-16 της ΑΕΚ θα συμμετέχουν στην Κ-17.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΑΕΚ
Sports
Ποδόσφαιρο
["\u0391\u0395\u039a"]
834594
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports