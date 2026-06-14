Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση 12χρονης που παρασύρθηκε από τα νερά στον ποταμό Λούρο

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 3 οχήματα, μεταξύ των οποίων η ομάδα drone Ηπείρου
Ένα κορίτσι 12 ετών από το Αφγανιστάν που παρασύρθηκε από τα νερά στον ποταμό Λούρο στη Φιλιππιάδα ανασύρθηκε ζωντανή από πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομοεθνών του.
Η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση αμέσως μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 3 οχήματα, μεταξύ των οποίων η ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ηπείρου, η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 5ης ΕΜΑΚ καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ.
Η ανήλικη, αφού εντοπίστηκε ζωντανή, ανασύρθηκε από τον ποταμό με χρήση διασωστικών σχοινιών και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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