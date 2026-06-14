Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση 12χρονης που παρασύρθηκε από τα νερά στον ποταμό Λούρο

Ένα κορίτσι 12 ετών από το Αφγανιστάν που παρασύρθηκε από τα νερά στον ποταμό Λούρο στη Φιλιππιάδα ανασύρθηκε ζωντανή από πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομοεθνών του.

Η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση αμέσως μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 3 οχήματα, μεταξύ των οποίων η ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ηπείρου, η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 5ης ΕΜΑΚ καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Η ανήλικη, αφού εντοπίστηκε ζωντανή, ανασύρθηκε από τον ποταμό με χρήση διασωστικών σχοινιών και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.