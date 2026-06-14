Γενεύη: Επεισόδια σε πορεία κατά της G7 - Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ

Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της oμάδας των eπτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών.

Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία. Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.