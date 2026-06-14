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Σεισμός στην Μεθώνη μεγέθους 5,3 Ρίχτερ - Έγινε αισθητός και στην Πάτρα

Σεισμός στην Μεθώνη μεγέθους 5,3 Ρίχτερ ...

Το βράδυ της Κυριακής

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/6) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή 18 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Μεθώνης με εστιακό βάθος 9 χλμ.

 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Πάτρα, Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.

«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

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#tags Σεισμός Μεθώνη
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