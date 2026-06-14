Διπλό φονικό στο Αίγιο: Την αποφυλάκισή του θα ζητήσει ο 65χρονος Ιταλός

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο, την ώρα που ο 65χρονος κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του.

Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας κρίθηκε προφυλακιστέος για την διπλή δολοφονία της και του γιου της στο σπίτι τους στον Λόγγο.

Ενώ αρχικά ο 65χρονος ενώπιον της ανακρίτριας επιχείρησε να αποδώσει τη διπλή δολοφονία σε άλλους, στη συνέχεια, προκειμένου να δικαιολοφήσει την θέση στην οποία εντοπίστηκε η σορός του 26χρονου Ολύμπιου μέσα στο σπίτι στο Αίγιο, υποστήριξε πως η 54χρονης αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον γιο της, αυτοτραυματίστηκε 20 φορές με το μαχαίρι.

Στην απολογία του, ο 65χρονος επιχείρησε να εξηγήσει πώς από τις 7 το πρωί που ξύπνησε, μέχρι τις 11 που βρήκε, κατά δήλωσή του, τις σορούς, δεν αναζήτησε την σύντροφό του και τον 26χρονο, ενώ περιέγραψε τον τόπο του εγκλήματος με κάθε λεπτομέρεια.

«Μπήκα μέσα κατευθείαν στο κρεβάτι όπου ο Ολύμπιος ήταν σκεπασμένος. Σήκωσα το πάπλωμα και είδα κάτι σκούρο στο κεφάλι του και έναν μαύρο λεκέ. Τρελάθηκα. Βγήκα έξω, γύρισα γύρω γύρω το σπίτι σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τηλεφώνησα στον αδερφό της, και του φώναξα να έρθει γρήγορα. Ώσπου να έρθει, τηλεφώνησα στην αδελφή μου που βρίσκεται στην Ιταλία και της είπα πως η Μαρία και ο Ολύμπιος είναι νεκροί», είπε σύμφωνα με τον Alpha.

Παρά τους ισχυρισμούς του Ιταλού κατηγορούμενου, ο ιατροδικαστής έχει διαπιστώσει αμυντικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης, γεγονός που έρχεται σε άμεση αντίθεση με το σενάριο της αυτοκτονίας και υποδεικνύει πάλη.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν απολύτως βέβαιοι για την ενοχή του 65χρονου, με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να τονίζει ως υπερασπιστικό στοιχείο ότι εκείνος συντηρούσε την οικογένεια με τη σύνταξή του, ενώ η σύντροφός του εργαζόταν σπάνια.