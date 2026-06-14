ΝΟΠ: Τέλος εποχής για τον Β. Κανελλόπουλο που αναλαμβάνει προπονητής του

Αν υπήρχε Hall of Fame για το πόλο, τότε κάπου στην οροφή του «Πεπανός» θα έπρεπε αυτές τις μέρες να κρεμαστεί το σκουφάκι με το Νο 4, του αρχηγού του ΝΟΠ, Βασίλη Κανελλόπουλου.

Δίπλα σε άλλα σκουφάκια θρύλων του Ομίλου, δίπλα στο Νο 10, στο Νο 2, στο Νο 12, στο Νο 5, στο Νο 6 και πόσα ακόμα.

Ο αρχηγός της ομάδας εδώ και 15 χρόνια αποφάσισε νακρεμάσει το σκουφάκι του και να αναλάβει, προπονητής πλέον, τα ηνία της ανδρικής ομάδας.

Μυθικό επίτευγμα για τον 42χρονο περιφερειακό του ΝΟΠ που συμπληρώνει 25 συνεχόμενες αγωνιστικές παρουσίες στον ΝΟΠ, όσες -πιθανώς- κανείς άλλος στην ιστορία του.

Ο Βασίλης Κανελλόπουλος ήταν ένα ξανθό αγοράκι, ο «Βασιλάκης» που αποκτήθηκε ως ταλέντο το καλοκαίρι του 2000 από τον ΟΠΑΘΑ. Γεννημένος στις 14 Απριλίου του 1983, ήταν 17 ετών όταν πρωτόπαιξε με τον ΝΟΠ.

Στις 17 Μαρτίου 2001, για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής ο ΝΟΠ έπαιξε με τον Άρη στην Νίκαια και νίκησε 13-7, σε ένα παιχνίδι όπου ο τότε προπονητής Πίτερ Μπαΐκοβιτς έριξε στα βαθιά τον νεαρό Κανελλόπουλο.

Πέρασαν τόσα χρόνια έκτοτε κι ο Βασίλης Κανελλόπουλος παρέμεινε πιστός στον ΝΟΠ, την ομάδα που αγάπησε με πάθος και εμπράκτως.

Είπαμε, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι παίκτες με 25 συνεχόμενες σεζόν με την ανδρική ομάδα του ΝΟΠ, στα 96 χρόνια ιστορίας του.

Πεντακόσια είκοσι επτά παιχνίδια λοιπόν, εκ των οποίων τα 285 στην Α1 Εθνική, τα 189 στην Α2 Εθνική, τα 23 στο Κύπελλο Ελλάδας και τα 30 στην Ευρώπη (Τσάμπιονς Λιγκ και Len Trophy).

Σημειώνοντας σε όλα αυτά τα παιχνίδια 521 (!!!) γκολ, εκ των οποίων τα 169 στην Α1 Εθνική, τα 310 στην Α2 Εθνική, τα 18 στο Κύπελλο Ελλάδας και τα 30 στην Ευρώπη (Τσάμπιονς Λιγκ και Len Trophy).!

Δεν υπάρχει άλλος παίκτης με 500 αγώνες με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών και είναι ελάχιστοι αυτοί που τον ξεπερνούν στο σκοράρισμα, ξέρετε, τα ιερά τέρατα των '90ς, Μπιτσάκος, Λυκούδης, Γεωργαράς και ΣΙΑ.

Τελειώνοντας αξίζει να σημειωθεί πως «αδίκησε εαυτόν» παίζοντας για 12 σεζόν (από το 2007 έως και πρόπερσι) στην Α2. Ήταν παίκτης για την Α1.

Πέτυχε συνολικά 548 γκολ, τα 196 στην Α1, τα 310 στην Α2, τα 18 στο Κύπελλο και τα 24 στην Ευρώπη!

Πλέον γίνεται ο 42ος προπονητής στην ιστορία του από το 1929!!

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ

Ένας αρχηγός κρεμάει το σκουφάκι του — και αναλαμβάνει να ηγηθεί.

Ο Βασίλης Κανελλόπουλος, ο εμβληματικός αρχηγός της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, κλείνει έναν μεγάλο κύκλο μέσα στο νερό και ανοίγει έναν ακόμα μεγαλύτερο στον πάγκο. Από τη νέα σεζόν αναλαμβάνει πρώτος προπονητής της ανδρικής ομάδας, καθώς και προπονητής των αναπτυξιακών τμημάτων του Ομίλου (Παίδων & Εφήβων).

Μιλάμε για έναν άνθρωπο-σύμβολο. Για 26 συναπτές χρονιές φόρεσε αδιάλειπτα το σκουφάκι του ΝΟΠ — ένα ακατάρριπτο ρεκόρ συνέπειας και αφοσίωσης, με ένα από τα μεγαλύτερα σερί συνεχόμενων συμμετοχών στην ιστορία της ανδρικής ομάδας. Ένα τέταρτο του αιώνα και βάλε, πάντα με την ίδια ψυχή, πάντα μπροστά, απέναντι στους κορυφαίους αντιπάλους.

Παράλληλα, έδειξε από νωρίς ότι ανήκει και στον πάγκο. Ως προπονητής οδήγησε τη γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ σε μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία: από το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής στην άνοδο στην Α2 — διάκριση που τον έβαλε στους κορυφαίους του ελληνικού πόλο για το 2024, με αφιέρωμα στο περιοδικό της ΚΟΕ — και στη συνέχεια στην κορυφαία κατηγορία, την Α1 Εθνική. Εκεί, οι γυναίκες του ΝΟΠ έδωσαν φέτος μια συγκλονιστική μάχη παραμονής, χάνοντας την Α1 μόλις στα πέναλτι από την Ηλιούπολη, ύστερα από 9-9 στην κανονική διάρκεια του δραματικού τρίτου τελικού των play-out. Μια πορεία που τιμά και τον ίδιο και τις αθλήτριές του.

Σήμερα ο ΝΟΠ τον αναβαθμίζει και αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά του. Η νέα προσπάθεια της ανδρικής ομάδας χτίζεται πάνω σε μια καθαρή στρατηγική: Πατρινοί παίκτες, παιδιά μέσα από τα αναπτυξιακά μας τμήματα και άνθρωποι του Ομίλου που έχουν φορέσει το σκουφάκι και τώρα προσφέρουν από νέες θέσεις. Μια ομάδα με ταυτότητα, ρίζες και μέλλον.

Βασίλη, από αρχηγός μέσα στο νερό, αρχηγός τώρα και στον πάγκο. Καλή δύναμη στη νέα σου αποστολή — η μεγάλη οικογένεια του ΝΟΠ είναι δίπλα σου!