Η Δανάη Μπάρκα πήγε και για μπάνιο στη θάλασσα φορώντας το νυφικό της

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Η Δανάη Μπάρκα ντύθηκε νυφούλα το Σάββατο (13.06.2026) στο πλευρό του αγαπημένου της, Φάνη Μπότση, και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.
Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στη Μεσσηνία, όπου η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα. Μάλιστα, ακόμα και μία ημέρα αργότερα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν μπορεί να αποχωριστεί το νυφικό της φόρεμα!
Οι σχεδιαστές του νυφικού της, οι MiRo designers, ανέβασαν στο Instagram την Κυριακή (14.06.2026) μία φωτογραφία της Δανάης Μπάρκα, στην οποία βρίσκεται καθισμένη στο μπαλκόνι της και στην πόζα δείχνει ιδιαιτέρα χαρούμενη, φορώντας ακόμα το νυφικό της.
Το απόγευμα της Κυριακής, η ίδια η Δανάη Μπάρκα αναδημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία κάποιας φίλης της, που απαθανατίζει την ίδια σε μία ξαπλώστρα της παραλίας, με τα μάτια κλειστά και να φορά ακόμα το λευκό φόρεμα που φορούσε και στον γάμο της το προηγούμενο βράδυ.
Αυτό σημαίνει ότι δεν κατάφερε να αποχωριστεί το αγαπημένο της φόρεμα ούτε και στην παραλία, όπου πήγε για βουτιές και χαλάρωση με την παρέα της.
Λίγο μετά το μυστήριο του γάμου της Δανάης Μπάρκα, κυκλοφόρησαν στα social media νέες φωτογραφίες και βίντεο από τη δεξίωση, αποκαλύπτοντας εικόνες από το πάρτι που ακολούθησε.
Τις πιο σημαντικές στιγμές από τον γάμο της μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, κάτι το οποίο έκαναν και πολλοί από τους καλεσμένους της. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η ηθοποιός και παρουσιάστρια πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», της Βίκυς Μοσχολιού.
Το γλέντι μετά τον γάμο κράτησε μέχρι το πρωί και όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Αντρέας Γεωργίου μαζί με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Κοκλώνη, η Νίκη Κεραμέως αλλά και η Μαρία Φραγκάκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκινητική ήταν και η στιγμή λίγο πριν το μυστήριο, όταν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία, παραδίδοντάς τη στη συνέχεια μαζί με τους γονείς και τη γιαγιά της στον γαμπρό.
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