Η Δανάη Μπάρκα πήγε και για μπάνιο στη θάλασσα φορώντας το νυφικό της

Η Δανάη Μπάρκα ντύθηκε νυφούλα το Σάββατο (13.06.2026) στο πλευρό του αγαπημένου της, Φάνη Μπότση, και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στη Μεσσηνία, όπου η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα. Μάλιστα, ακόμα και μία ημέρα αργότερα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν μπορεί να αποχωριστεί το νυφικό της φόρεμα!

Οι σχεδιαστές του νυφικού της, οι MiRo designers, ανέβασαν στο Instagram την Κυριακή (14.06.2026) μία φωτογραφία της Δανάης Μπάρκα, στην οποία βρίσκεται καθισμένη στο μπαλκόνι της και στην πόζα δείχνει ιδιαιτέρα χαρούμενη, φορώντας ακόμα το νυφικό της.

Το απόγευμα της Κυριακής, η ίδια η Δανάη Μπάρκα αναδημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία κάποιας φίλης της, που απαθανατίζει την ίδια σε μία ξαπλώστρα της παραλίας, με τα μάτια κλειστά και να φορά ακόμα το λευκό φόρεμα που φορούσε και στον γάμο της το προηγούμενο βράδυ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν κατάφερε να αποχωριστεί το αγαπημένο της φόρεμα ούτε και στην παραλία, όπου πήγε για βουτιές και χαλάρωση με την παρέα της.