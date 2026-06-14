Καιρός: Ανεβαίνει ο υδράργυρος μέχρι την Τρίτη, αστάθεια και μπόρες ξανά από την Τετάρτη

Kαλοκαιρία με ζέστη και άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετερεωλόγο του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη.

Οι θερμοκρασίες τη Δευτέρα (15/6) θα κυμανθούν κοντά στους 33-35 βαθμούς Κελσίου ιδίως στα ανατολικά και πολύ τοπικά, σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, όπως είναι οι πεδιάδες Θεσσαλίας και προς τη Φθιώτιδα.

Θερμή ημέρα θα είναι και η Τρίτη, όπου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις. Λίγες μπόρες όμως θα αποτελέσουν μία μικρή παραφωνία την Τρίτη στα βόρεια ορεινά.

Γενικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά πλαίσια λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, από την Τετάρτη ο καιρός θα χαλάσει λιγο, θα σημειωθούν μπόρες, τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα ίσως να έχουν και μια παραπάνω ένταση, ειδικά κατά μήκος οροσειρά της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ θα υπάρξει και μικρή πτώση θερμοκρασίας, δηλαδή στα κεντρικά και στα βόρεια.

Λόγω των φαινόμενων η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο και θα κυμανθεί στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το μοτίβο θα διατηρηθεί και την Πέμπτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την Όλγα Παπαβγούλη

Δευτέρα: Αίθριος καιρός και κορύφωση της ζέστης

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μόνο στα βορειοανατολικά σύνορα, κυρίως προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο. Στις πεδινές περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά, σε περιοχές πιο ευάλωτες στη ζέστη, δεν αποκλείεται να προσεγγίσει τους 36 βαθμούς. Στα δυτικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 6.

Τρίτη: Διατήρηση της ζέστης με τοπική αστάθεια στα βόρεια

Την Τρίτη, η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί, ωστόσο στα βόρεια τμήματα της χώρας θα αναπτυχθούν περισσότερες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως προς τη Μακεδονία. Η αστάθεια θα παραμείνει γεωγραφικά περιορισμένη και θα αφορά κυρίως τα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα παραμείνει κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη επιστρέφει η αστάθεια

Από την Τετάρτη, αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας στον ελλαδικό χώρο. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτύσσονται νεφώσεις και θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά μήκος της Πίνδου, στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Μακεδονίας και της Πίνδου οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Λόγω της αστάθειας θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν κοντά στους 32 με 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 6 μποφόρ.

Πέμπτη: Εστίαση των φαινομένων στα νότια – Ενισχύονται τα μελτέμια

Την Πέμπτη, η αστάθεια φαίνεται να μετατοπίζεται περισσότερο προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, με έμφαση κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικά πιο ισχυρές καταιγίδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά ,επειδή θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο.