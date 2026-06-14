Ο αέρας πήρε τα ρεκόρ στα «Δρόμεια» * Οι πέντε Πατρινοί

Ο ασταμάτητος φέτος Μίλτος Τεντόγλου δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στα 8,54 μ. (+4,3) με τον άνεμο ωστόσο να του χαλάει τα σχέδια.

Ο αθλητής του Γιώργος Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με 8,23 μ. (+3,7), πέτυχε 8,54 μ. (+4,3) στη δεύτερη προσπάθεια, 8,42 μ. (+2,3) στην τρίτη και στη συνέχεια είχε τρία άκυρα – στην ουσία ανολοκλήρωτα – άλματα. Ο αθλητής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την ερχόμενη εβδομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Ο Νίκος Σταματονικολός κατέλαβε την τέταρτη θέση με 7,81 μ. (2,4) και καλύτερο άλμα με κανονικό άνεμο στα 7,74 μ. (1,3).

Στα Δρόμεια πήραν μέρος και πέντε Πατρινοί.

Ο Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) ήταν 2ος στα 800μ. με 1.52.31, ο Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 3ος με 1.53.36 και ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας), 5ος, με 1.67.85.

Στα 400μ. εμπ. ο Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) ήταν 3ος με 54.35, ενώ ο αέρας πήρε ττο ρεκόρ της Γεωργίας Σταθοπούλου στα 100μ. όπου τερμάτισε -4η κορασίδα- σε 12.07, μια ανάσα από το όριο (12.05) για το ευρωπαϊκό κορασίδων (Κ18) στο Ριέτι.

Η Οξάνα Κορένεβα έκανε επανεκκίνηση της σεζόν στη Βάρη, αφού επέστρεψε με 13,97 μ. (+3,6) μετά τον τραυματισμό που την κράτησε μακριά από τους πρώτους αγώνες της περιόδου.

Με την ίδια επίδοση, αλλά με κανονικές συνθήκες ανέμου, ακολούθησε στη δεύτερη θέση η Σπυριδούλα Καρύδη, σε μία ακόμη θετική εμφάνιση στη σεζόν. Οι δύο αθλήτριες διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η Σοφία Καμπερίδου πέτυχε 13.20 (+2,2) στα 100 μ. εμπ. και τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της. Στην ίδια κούρσα, η 17χρονη Δανάη Μπακογιάννη ήταν έκτη με 13.46 (+2,2), σε μία ακόμη εξαιρετική παρουσία στη σεζόν.

Γρήγοροι χρόνοι σημειώθηκαν στα 200 μ. των ανδρών, με τον Εσεόσα Ντεσάλου να τερματίζει σε 20.19 (+2,6) και να αναδεικνύεται νικητής. Δεύτερος ήταν ο Βέρχεστάτεν με 20.31 (2,6) και τρίτος ο Μπράντλι Νοάνα (Ν. Αφρική) με 20.38 (2,6).

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μεγάλο ατομικό ρεκόρ πέτυχε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, νικητής στην πρώτη σειρά των 200 μ. με 20.62 (+2,0) και έκτος στο σύνολο. Ο αθλητής του Κώστας Βογιατζάκης είχε προηγουμένως τερματίσει σε 10.19 (3,2) στα 100 μέτρα. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης έκανε 20.62 στα 200 μ. με θετικό άνεμο, ενώ στην ίδια απόσταση ο Νίκος Παναγιώτοπουλος έκανε ατομικό ρεκόρ με 20.87 (2,0) βελτιώνοντας το 20.99 της περσινής περιόδου.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη πέτυχε 11.23 (4,3) στα 100 μ., ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στην τέταρτη – και γρηγορότερη – τελική σειρά σημείωσε 11.28 (1,8). Στην ίδια απόσταση, η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου τερμάτισε σε 11.38 (4,3).

Στα 200 μ., η Σπανουδάκη είδε το χρονόμετρο να γράφει 22.98 (+3,5), ενώ η Εμμανουηλίδου, σε άλλη σειρά, σημείωσε 23.06 (2,9) στη δεύτερη εμφάνισή της στη φετινή περίοδο, ύστερα από το πολύμηνο διάστημα αποχής λόγω του τραυματισμού. Πολύ καλή επίδοση πέτυχε η Ελένη Ιακωβάκη με 23.43 με τον άνεμο πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Ο άνεμος «πήρε» τα ρεκόρ στις πρώτες σειρές των 100 μ., με τον Δημήτρης Χρυσάφης να τερματίζει στην πρώτη σειρά σε 10.24 (2,6), πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Στη σειρά που ακολούθησε, ο Παναγιώτης Λαγάνης πήρε τη νίκη πάνω στη γραμμή τερματισμού με 10.24 (+3,2), με τον Γιάννης Νυφαντόπουλος να ακολουθεί με τον ίδιο χρόνο. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν τρίτος με 10.27.

Ο Νυφαντόπουλος υπέστη θλάση στον τερματισμό, η σοβαρότητα της οποίας θα αξιολογηθεί το προσεχές διάστημα.

Γρηγορότερος όλων στα 100 μ. ήταν ο Βέλγος Σάιμον Βερχεστάτεν με 9.97 με θετικό άνεμο 3,2 και ακολούθησε ο Ντομινίκ Κοπέκ με 10.05 και με την ίδια επίδοση στην τρίτη θέση ήταν ο Χρίστο Ιλίεβ (Ουγγαρία). Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών μπροστά από την τρίτη (στο σύνολο των σειρών) Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν η Ιρλανδή Μαμπουντού Κονέ με 11.14 (1,8) και η Νόρα Λίνταλ (Σουηδία) με 11.18 (1,8).

Ο Βαγγέλης Καίκης επανήλθε στη δράση και επικράτησε στα 400 μ. με 47.68. Στα 800 μ. η Ιουλιάνα Ρούσσου ήταν πρώτη με 2.05.26 και στους Άνδρες ο Χριστόφορος Κουτλής με 1.50.24.

Ο Αντώνης Μέρλος έμεινε στα 2,02 μ. στο ύψος λόγω των ενοχλήσεων το τελευταίο διάστημα στο ισχίο. Ο αθλητής προσανατολίζεται στο να αποσυρθεί από τους επόμενους αγώνες, προκειμένου να είναι έτοιμος στο Ευρωπαϊκό.

Πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 από τη σκυτάλη 4Χ100

Αντωνάτου, Μαρκούλη, Ιακωβάκη, Τσίγκα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στην τελευταία κούρσα ταχύτητας, τα 4Χ100 μ. γυναικών εκεί όπου ο αέρας είχε πέσει για τα καλά στη Βάρη, η φοβερή τετράδα των Φανή Μαρκούλη, , Αποστολία Αντωνάτου, Ελένη Ιακωβάκη και Ιωάννα Τσίγκα τερμάτισε σε 45.64 και πέτυχε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ τόσο στις γυναίκες Κ20 όσο και Κ18. Τα κορίτσια έκαναν εξαιρετική κούρσα κι άφησαν πολλές υποσχέσεις τόσο για το Ευρωπαϊκό Κ18, αλλά και το Παγκόσμιο Κ20.

Η ομάδα των Μιχαηλίδου, Καμπερίδου, Ιωσηφίδου και Παπαδεράκη τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 45.45.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 ήταν 46.49 και από 1998 και 2002 και εκείνο των Κ18 46.56 από το 2025.

Αλλαγές τελευταίας στιγμής έγιναν στη σκυτάλη των ανδρών, μετά την ακύρωση της συμμετοχής του Γιάννη Βοσκόπουλου, ο οποίος ήταν άρρωστος τις προηγούμενες ημέρες και του τραυματισμού του Γιάννη Νυφαντόπουλου στα 100 μέτρα. Η ομάδα των Ανδρών έτρεξε με τους Λάμπρο Βολίκα, Θοδωρή Βροντινό, Νίκο Καψούρα και Δημήτρη Χρυσάφη και τερμάτισε τρίτη με 39.98, ενώ η 4αδα των Κ23 μία θέση πίσω με 41.31 με τους Σταθούρο, Κοτταρίδη,Κολυδά και Λαγάνη.

Η τετράδα του πανελληνίου ρεκόρ με τους υπεύθυνους της σκυτάλης Άγγελο Παυλακάκη και Περικλή Χατζηαναστασιάδη

Τα αποτελέσματα

Τους αγώνες στη Βάρη παρακολούθησε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η Α΄ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά, και το μέλος της διοίκησης, Γιώργος Συμεωνίδης.

Διοργανωτής του αγώνα ήταν ο ΑΟ Δρομέας Βάρης και ο Δήμος Βάρης-Βούλας – Βουλιαγμένης και ψυχή του αγώνα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, Χάρης Παπαδιάς και το μέλος του συμβουλίου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας, Αριάδνη Δάδα.

Το παρών στη διοργάνωση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας Μπάμπης Γεωργακόπουλος.