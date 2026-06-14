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Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο στο Ρίο - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο στο Ρίο...

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Ρίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή του Ρίου, όταν επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε δέντρο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους δεν εμπνέουν ανησυχία. Ασθενοφόρα τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων και προληπτικών εξετάσεων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την καταγραφή του περιστατικού. 

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#tags Τροχαίο ατύχημα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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