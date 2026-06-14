Ρίο ντε Τζανέιρο: Σφοδρή σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα - Έξι νεκροί

Θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (14/06), όταν δύο ελικόπτερασυγκρούστηκαν εν πτήσει και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, με τα τμήματα να καταλήγουν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο Αβενίδα ντας Αμέρικας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Λίγες ώρες αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.