Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ώρες - Είπα στον Νετανιάχου: “Τι στο καλό κάνεις”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (14/06) στο Fox News ότι αναμένει να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ανέφερε, συγκεκριμένα, πως αυτό θα γίνει “εντός δύο με τριών ωρών ή απόψε”.

Επίσης, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του δικτύου, ο Τραμπ ερωτήθηκε για το χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό, που απειλεί να τορπιλίσει τη συμφωνία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει πως μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και του είπε: “Τι δι@@@ο κάνεις;”

Για επικείμενη υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας έκανε λόγο και σε δηλώσεις του στο Axios, αναφέροντας πως εξακολουθεί να είναι σε καλό δρόμο για να πραγματοποιηθεί σήμερα, παρά την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό.

“Επρόκειτο να υπογράψουμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα, σε λίγες ώρες. Αλλά η ισραηλινή επιδρομή ταρακούνησε τα πράγματα”, δήλωσε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios και αναλυτή πολιτικών και παγκόσμιων υποθέσεων του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, την Κυριακή.

Τραμπ: “Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί”

Νωρίτερα, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτού, νωρίτερα σήμερα, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται «τόσο κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που είναι πολύ απίθανο να αποδεχτεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρο κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν τα χτυπήματα.

Ο Τραμπ ανέμενε πως σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του (κλείνει τα 80 του χρόνια), θα υπογραφόταν η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο, η επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, προκάλεσε τριγμούς και φόβο μήπως τιναχτούν όλα στον αέρα. Το Σάββατο το βράδυ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν τη συμφωνία την Κυριακή.

Ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social:

“Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια ξεχωριστή ημέρα που βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απαντούσε ήταν πολύ μικρή και χωρίς νόημα, κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν σκοτώθηκε ή δεν τραυματίστηκε και δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια Συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές θα πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ πουθενά στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει επίσης να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην την καταστρέψουμε!”.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό δημιουργεί ανησυχία

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού, ανέφερε στο Χ ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios.