Κύκλωμα αναβολικών: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου και εργαστηρίου

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση καταβολή υψηλής χρηματικής εγγύησης αφέθηκαν οι 9 συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο παρασκευής αναβολικών στο υπόγειο κεντρικότατου φαρμακείου στο Χαλάνδρι.

Ελεύθερος με την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 50 χιλιάδων ευρώ και τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του παράνομου εργαστηρίου.

Ο 51χρονος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι το εργαστήριο παρασκευής αναβολικών στο Χαλάνδρι είχε νόμιμη δραστηριότητα. «Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται πέρα βιομηχανικής παραγωγής φαρμάκων ενώ πρόκειται για γαληνικών φαρμάκων τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαληνικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Αρνητική στάση κράτησε και η υπάλληλος του φαρμακείου. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι ενδεχόμενος δεν ακολουθούνταν οι νόμιμες διαδικασίες», είπε απολογούμενη.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση 1.000 ευρώ. Ελεύθεροι επίσης είχαν αφεθεί και οι πρώτοι πέντε που απολογήθηκαν την Παρασκευή (19.06.2026).