Αφιέρωμα στον Γιάννη Παπαϊωάννου στο Θεατράκι

Αφιέρωμα στον ρεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου την Τρίτη από την κομπανία του Πολιτιστικού Τμήματος Συνταξιούχων του ΟΤΕ Πάτρας, θα πραγματοποιηθεί στις 9 μμ, στο Θεατράκι της Μαρίνας.

Θα συμμετάσχει η καλλίφωνη Μυλωνά Μαρία, το «αηδόνι» του Τμήματος, ενώ θα συνοδεύεται από δύο μπουζούκια, έναν μπαγλαμά, μία κιθάρα και αρκοντεόν.

Το καλλιτεχνικό team που θα προσφέρει μουσική απόλαυση, αδαπάνως, στο πλαίσιο γενικότερων άλλων εκδηλώσεων του Οργανισμού, θα αποτελείται από τους παρακάτω γνωστούς καλλιτέχνες:

Μυλωνά Μαρία: Τραγούδι

Αναγνώπουλο Κώστα: Μπουζούκι-Τραγούδι

Χατζηνικολάου Θεόφιλο: Μπουζούκι

Αντωνάτος Γεράσιμος: Μπαγλαμάς -Τραγούδι

Γαλάνης Χρ.: Κιθάρα -Τραγούδι

Τομαράς Παναγιώτης: Αρκόντεον

Σύσταση από τους διοργανωτές: Πάρτε μαζί σας μαξιλαράκι για αναπαυτικό κάθισμα και ελάτε να απολαύσετε ρεμπέτικη μουσική, μέσα στην καλοκαιρινή θαλασσινή αύρα