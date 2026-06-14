Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΠΙΛΙΑΝΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ,

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΟΡΦΑΝΟ

ΠΡΩΗΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.Σ ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 5 μ. μ. από τον

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΡΙΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΛΟΥΪΖΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΔΑΦΝΗ

Η ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΛΕΝΤΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

-----------