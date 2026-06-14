Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΠΙΛΙΑΝΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ,
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΟΡΦΑΝΟ
ΠΡΩΗΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.Σ ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 5 μ. μ. από τον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΡΙΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΛΟΥΪΖΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΔΑΦΝΗ
Η ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΛΕΝΤΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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