Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος βλέπει ζωντανή τη μητέρα του στο δικαστήριο

Πέντε συγκλονιστικά επεισόδια έχουν μείνει μέχρι το μεγάλο φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας» που καθηλώνει κάθε βράδυ το τηλεοπτικό κοινό.

Τι θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα:

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Η Σοφία θυμάται πλέον όλες τις λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη του πατέρα της πριν από χρόνια, όταν βίασε την αδελφή του Νικόλαου. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος μαθαίνει μέσα στη φυλακή από τον Βεργάδη, ότι η υπόθεσή του μπορεί να έχει τελικά αίσια έκβαση. Ο Αντρέας από την πλευρά του ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη Στέρνα, όμως το σχέδιό του προδίδεται. Η Θάλεια, όταν μαθαίνει την αλήθεια για την αδερφή του Νικόλαου, αλλάζει γνώμη για εκείνον. Η Σοφία παίρνει μια απόφαση σε σχέση με τον Παύλο, που θα εκπλήξει τους πάντες.

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Η Σοφία, η Χλόη και η Δώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον Παύλο και του ανακοινώνουν πως είναι αποφασισμένες να καταθέσουν εναντίον του στο δικαστήριο. Η Άννα συγκρούεται με τον Νικηφόρο μπροστά στη Μάρω, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την εγκυμοσύνη της. Κι ενώ ο Χάρης ανησυχεί όλο και περισσότερο για την ψυχική κατάσταση της Αναστασίας, η Σοφία τού ζητά συγχώρεση. Την ίδια στιγμή, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Κυριάκο το σκοτεινό παρελθόν του και τη σχέση του με τον υπόκοσμο, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευσή του. Η Θάλεια ανησυχεί για την έκβαση της δίκης μετά την παραίτηση του Αντρέα από την υπόθεση, όμως η Χριστίνα τη διαβεβαιώνει πως θα νικήσουν και χωρίς αυτόν. Παράλληλα, ο Νικόλαος, μετά από μια απροσδόκητη επίσκεψη, φαίνεται να οδηγείται σε μια επικίνδυνη απόφαση.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Η μεγάλη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά με αλλεπάλληλες ανατροπές, καθώς ο Αντρέας εμφανίζεται απρόσμενα στο δικαστήριο και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή. Ο Νικόλαος παλεύει με τη δική του σκοτεινή οργή, κρύβοντας από τη Χλόη και όλους, ένα μαχαίρι. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους, χωρίς να ξέρουν ότι ο Στέφανος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την προδοσία τους. Στο σπίτι του Νικηφόρου, η Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο και καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια. Πίσω στο δικαστήριο, ο Βεργάδης, βλέποντας πως ο Αντρέας δεν εκβιάζεται πια, αλλάζει αιφνιδιαστικά υπερασπιστική γραμμή, αφήνοντας άναυδους τους πάντες και οδηγώντας τον ίδιο τον Παύλο σε έκρηξη οργής.

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