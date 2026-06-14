Δολοφονία στα Εξάρχεια: Με «βαρύ» παρελθόν στην Τουρκία ο 25χρονος που εκτελέστηκε με 5 σφαίρες

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, έχει «βαρύ παρελθόν» στην Τουρκία. Έχει κατηγορηθεί για 20 ποινικά αδικήματα μεταξύ των οποίων, βαριές σωματικές βλάβες, όπλα και ναρκωτικά. Το όνομά του περιλαμβάνεται μάλιστα σε 130 αρχεία για καταζητούμενα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αττική στο πλαίσιο τυπικών ελέγχων, αλλά δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκε ελεύθερος. Είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε αιτηθεί ασύλου.

Ο 25χρονος εκτελέστηκε με 5 σφαίρες στο κεφάλι και το πρόσωπο. Το έγκλημα έγινε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου που έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι δράστης και θύμα να γνωρίζονταν και να είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο, το οποίο κατέληξε στην εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου Τούρκου.

Το άλλο σενάριο είναι η δολοφονία να εντάσσεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες της τουρκικής μαφίας, που συχνά λύνουν με τα όπλα τις διαφορές τους στη χώρα μας .

Μέχρι τώρα, πάντως, φαίνεται πως ο 25χρονος δεν ήταν «χαρτογραφημένος» από τις ελληνικές Αρχές ως μέλος κάποιας τουρκικής οργάνωσης.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Μαρτυρίες κατοίκων και αυτόπτων μαρτύρων περιγράφουν μια οργανωμένη ενέδρα. Ο δράστης, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο σημείο και να περίμενε το θύμα.

Όταν ο 25χρονος άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλιά μαζί με το σκυλάκι του, ο δράστης τον ακολούθησε για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τον πυροβόλησε πισώπλατα τουλάχιστον πέντε φορές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τις σφαίρες τον χτύπησαν στο κεφάλι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Στο μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό

Μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε πεζός προς τα γύρω στενά της περιοχής. Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. συλλέγουν και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κτιρίων, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των Αρχών υπάρχουν ήδη βίντεο που καταγράφουν τη διαφυγή του υπόπτου, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στην ταυτοποίησή του.

Παράλληλα, καταθέσεις λαμβάνονται από αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν τον δράστη ως έναν μαυροντυμένο άνδρα με καπέλο, ο οποίος κινήθηκε μεθοδικά και έδρασε αιφνιδιαστικά.