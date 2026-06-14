Γκάλης για την επέτειο του 1987: “Ενωμένοι μπορούμε”

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για τη συμπλήρωση 39 χρόνων από το έπος της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ του 1987
Κάθε χρόνο η 14η Ιουνίου είναι μια ξεχωριστή ημέρα καθώς αποτελεί την επέτειο της κατάκτησης της κορυφής της Ευρώπης από την Εθνική Ομάδα μπάσκετ το 1987.
Για τη συμπλήρωση 39 χρόνων από το έπος εκείνου του Ευρωμπάσκετ ο Νίκος Γκάλης έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.
Ο “Γκάνγκστερ” έγραψε, “Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε!” και κοινοποίησε δύο φωτογραφίες εκείνης της βραδιάς.
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