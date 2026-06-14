Στην Βάρκιζα το superyacht του ιδρυτή του Whatsapp

Μια θαλαμηγός αξίας 220 εκ. δολαρίων (325 εκ. ευρώ), βρίσκεται έκλεψε τα βλέμματα σήμερα Κυριακή (14.06.2026) ανοιχτά της Βάρκιζας.

Πρόκειται για το Moonrise, ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyacht του κόσμου, το οποίο ανήκει στον ιδρυτή του Whatsapp.

Την Ελλάδα φαίνεται πως διάλεξε ο Jan Koum, ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής της εφαρμογής Whatsapp, για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 50χρονος επιλέγει την χώρα μας, αφού το πολυτελές σκάφος του είχε εμφανιστεί στις ελληνικές παραλίες και πέρσι. Φυσικά, η παρουσία του Moonrise στα νερά της Βάρκιζας δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού περαστικοί σταμάτησαν να θαυμάσουν το superyacht.

Ο Jan Koum είναι μια τεχνολογική ιδιοφυΐα και επιχειρηματίας, ο οποίος από Ουκρανός μετανάστης έγινε συνιδρυτής του WhatsApp, το οποίο εξαγοράστηκε από το Facebook για το εντυπωσιακό ποσό των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το γιοτ Moonrise, που ταιριάζει στο ανάστημα του Koum, αποτιμάται στο εκπληκτικό ποσό των 220 εκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσιο κόστος συντήρησης περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γιοτ σε όγκο από την εταιρεία Feadship και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 άτομα σε οκτώ υπερσύγχρονες καμπίνες, εξασφαλίζοντας ένα γαλήνιο και πολυτελές ταξίδι.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις για ένα άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμα 32 ατόμων , διασφαλίζοντας ότι κάθε ανάγκη των επισκεπτών καλύπτεται. Το Moonrise ξεχωρίζει, όχι μόνο για την πολυτέλειά του, αλλά και για την μηχανική του ευφυΐα. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύγχρονο σύστημα πρόωσης που περιλαμβάνει λειτουργία δυναμικής τοποθέτησης. Αυτό το μεγαλοπρεπές superyacht μπορεί να φτάσει την τελική ταχύτητα των 19,5 κόμβων και να πλεύσει άνετα με ταχύτητα 16 κόμβων. Με μια εντυπωσιακή εμβέλεια άνω των 4.500 ναυτικών μιλίων, οι προορισμοί του είναι ατελείωτοι.

Ποιος είναι ο Jan Koum

Ο Jan Borysovych Koum, γεννημένος στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 1976, είναι Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και προγραμματιστής υπολογιστών. Είναι ο συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του WhatsApp, μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητά που εξαγοράστηκε από το Facebook το 2014 για 19,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Forbes , η καθαρή του περιουσία εκτιμάται στα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Μέχρι την ηλικία των 18 ετών, ο Κουμ είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται για τον προγραμματισμό υπολογιστών. Εγγράφηκε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ και ταυτόχρονα εργάστηκε στην Ernst & Young ως δοκιμαστής ασφαλείας . Το 1997, ο Κουμ παράτησε το πανεπιστήμιο για να μπορέσει να εργαστεί ως μηχανικός υποδομών στη Yahoo!.

Τον Ιανουάριο του 2009, ο Κουμ αγόρασε ένα iPhone και συνειδητοποίησε ότι το τότε επτάμηνο App Store επρόκειτο να δημιουργήσει μια εντελώς νέα βιομηχανία εφαρμογών. Επισκέφτηκε τον φίλο του Άλεξ Φίσμαν και συζήτησαν για ώρες για την ιδέα του Κουμ για μια εφαρμογή. Ο Κουμ επέλεξε σχεδόν αμέσως το όνομα WhatsApp επειδή ακουγόταν σαν «τι γίνεται». Μια εβδομάδα αργότερα, στα 33α γενέθλιά του, ίδρυσε την WhatsApp Inc. στην Καλιφόρνια.

Το WhatsApp αρχικά δεν ήταν δημοφιλές, αλλά η τύχη του άρχισε να αλλάζει όταν η Apple πρόσθεσε τη δυνατότητα push notifications στις εφαρμογές τον Ιούνιο του 2009. Ο Koum άλλαξε το WhatsApp σε “ping” στους χρήστες όταν λάμβαναν ένα μήνυμα και λίγο αργότερα, αυτός και οι ρωσόφωνοι φίλοι του Fishman στην περιοχή άρχισαν να χρησιμοποιούν το WhatsApp ως εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων, αντί για SMS . Η εφαρμογή απέκτησε μια μεγάλη βάση χρηστών και ο Koum έπεισε τον Acton, τότε άνεργο, να ενταχθεί στην εταιρεία. Ο Koum παραχώρησε στον Acton την ιδιότητα του συνιδρυτή αφού ο Acton κατάφερε να συγκεντρώσει 250.000 δολάρια σε αρχική χρηματοδότηση.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2014, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πρότεινε στον Γιαν Κουμ μια συμφωνία για να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Facebook. Δέκα ημέρες αργότερα, το Facebook ανακοίνωσε ότι εξαγόραζε το WhatsApp για 19 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, ο Κουμ πούλησε μετοχές του Facebook αξίας άνω των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούσαν περίπου στο ήμισυ των συνολικών του συμμετοχών.

Τον Απρίλιο του 2018, ο Koum ανακοίνωσε ότι αποχωρούσε από το WhatsApp και από το διοικητικό συμβούλιο του Facebook λόγω διαφορών με το Facebook. Αρχικά θεωρήθηκε ότι φεύγοντας έχανε τις μη επενδυμένες μετοχές του, αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ωστόσο, αρκετούς μήνες αργότερα ανακαλύφθηκε ότι εξακολουθούσε να εργάζεται επίσημα στο Facebook, κερδίζοντας 450 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές από την εταιρεία μέσω μιας μεθόδου που ονομάζεται “rest and vest”.