Επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό: Βάζει φωτιά στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Τραμπ: “Δεν έπρεπε να είχε συμβεί”

Νέες εντάσεις φέρνει στο προσκήνιο η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό την Κυρικακή (14/06), τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού, ανέφερε στο Χ ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios.

Η αντίδραση του Ιράν για το χτύπημα στη Βηρυτό

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε αργότερα ότι η ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι η συνέχιση της πορείας που ακολουθείται σήμερα είναι αδύνατη εάν οι δεσμεύσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Παράλληλα, ο υποδιοικητής του ανώτατου ενιαίου στρατιωτικού διοικητηρίου του Ιράν, του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, δήλωσε την Κυριακή ότι τα ισραηλινά «εγκλήματα» στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, τις οποίες το Ισραήλ υποστήριξε ότι πραγματοποίησε εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν στον Λίβανο.

Σε παρόμοια δήλωση προχώρησε ένας ακόμα Ιρανός αξιωματούχος. «Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Defa Press ο ταξίαρχος Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής διοικητής της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν.

Επικρίσεις του Τραμπ για το χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό, εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτού, νωρίτερα σήμερα, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται «τόσο κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που είναι πολύ απίθανο να αποδεχτεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρο κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν τα χτυπήματα.

Ο Τραμπ ανέμενε πως σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του (κλείνει τα 80 του χρόνια), θα υπογραφόταν η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο, η επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό, προκάλεσε τριγμούς και φόβο μήπως τιναχτούν όλα στον αέρα. Το Σάββατο το βράδυ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν τη συμφωνία την Κυριακή.

Ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social:

“Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια ξεχωριστή ημέρα που βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απαντούσε ήταν πολύ μικρή και χωρίς νόημα, κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν σκοτώθηκε ή δεν τραυματίστηκε και δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια Συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές θα πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ πουθενά στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει επίσης να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην την καταστρέψουμε!”.



Χτύπημα εν μέσω προσπαθειών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η επίθεση στη Βηρυτό εξαπολύθηκε παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Σάββατο το βράδυ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν τη συμφωνία την Κυριακή.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη «δεν είχε ακόμη» λάβει τελική απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας.

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ο οποίος συνέστησε προσοχή το Σάββατο. «Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης, αν και δεν θα είναι αύριο», φέρεται να δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό τις επόμενες ημέρες».

Οι μεσολαβητές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη την Κυριακή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, σύμφωνα με πηγές, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που πρέπει να επιλυθούν.

Δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά αναφέρεται ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει ή να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει σχεδίου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τι περιλαμβάνει το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το τελικό προσχέδιο του μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ καλύπυτει μια σειρά θεμάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις εξαιρέσεις των ΗΠΑ από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο, με μια τελική συμφωνία να αναμένεται να συζητηθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ των 2 πλευρών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου περιελάμβανε τα ακόλουθα:

ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Μετά από μια τελική συμφωνία, όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ κατά του Ιράν θα αρθούν σύμφωνα με ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Οι ΗΠΑ θα άρουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ”παγωμένα” περιουσιακά στοιχεία του Ιράν , μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών χωρών και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών.

Η Ουάσινγκτον, σε συντονισμό με τους περιφερειακούς συμμάχους της, θα προετοιμάσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας με την Τεχεράνη εντός 60 ημερών.

ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Η Τεχεράνη συμφωνεί ότι ούτε θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, μεταξύ άλλων με το να μην εμπλουτίζει ουράνιο και να μην επεκτείνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εντός του Ιράν, με έναν μηχανισμό για να το κάνει αυτό να συζητηθεί εντός 60 ημερών.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου και οι μηχανισμοί για τη διαχείριση των αποθεμάτων του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου και θα εξεταστούν σε μια τελική συμφωνία.