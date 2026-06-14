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Κρήτη: Συμπέθεροι ενεπλάκησαν σε τροχαίο - Στο νοσοκομείο 4 άτομα έπειτα από σύγκρουση οχημάτων

Πηγή: Nea Kriti

Πηγή: Nea Kriti

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, με τον άνδρα οδηγό να φέρει τα σοβαρότερα κατάγματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στην περιοχή της Μεσαράς, κοντά στο χωριό Πετροκεφάλι του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με τη σύμπτωση να προκαλεί αίσθηση, καθώς οι οδηγοί των δύο οχημάτων ήταν… συμπέθεροι.

Το χρονικό της σύγκρουσης και ο απολογισμός των τραυματιών

Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η συμπεθέρα του. Στο όχημα της γυναίκας επέβαιναν επίσης δύο τουρίστες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα. Πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ο άνδρας οδηγός του πρώτου οχήματος, ο οποίος υπέστη κατάγματα στα κάτω άκρα (μάλιστα στο ένα του πόδι φέρει ήδη μεταλλική λάμα από παλαιότερο τραυματισμό).

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος που συνδέει το Πετροκεφάλι με τις τουριστικές περιοχές του νότου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και δίνει συχνά ατυχήματα.

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#tags Τροχαίο ατύχημα Κρήτη
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