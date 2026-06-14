Γλυφάδα: Τραυματίστηκε 17χρονος σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά μετά τη σύγκρουση με ΙΧ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ»
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Τριπόλεως, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος, με συνεπιβάτιδα τη μητέρα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι.
Στο πατίνι επέβαινε ένας 17χρονος, ο οποίος κινείτο επί της οδού Τριπόλεως (από Ιασωνίδου προς Εθνάρχου Μακαρίου), ενώ το ΙΧ κινούταν επί της οδού Αφροδίτης με κατεύθυνση προς τη Γούναρη.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ».
Στους δύο οδηγούς διενεργήθηκε αλκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα.
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