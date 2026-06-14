Δήμαρχος Καλαβρύτων: Δεν κάνουμε πίσω, να επαναλειτουργήσει άμεσα ο Οδοντωτός

«Δεν κάνουμε πίσω. Η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού αποτελεί καθολικό αίτημα των δημοτών των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των φορέων του νομού Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κάθε μέρα που περνάει με τον Οδοντωτό κλειστό το πλήγμα που έχει ήδη δεχθεί η τοπική οικονομία βαθαίνει και οι συνέπειες του πολλαπλασιάζονται. Καλάβρυτα και Διακοπτό έχουν νεκρώσει».

Αυτό επεσήμανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε το πρωί της Κυριακής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Διακοπτού, δεύτερη συγκέντρωση μέσα σε διάστημα ενός μηνός.

Την πρωτοβουλία διοργάνωσης της συγκέντρωσης είχε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας φορέων και πολιτών Διακοπτού και Καλαβρύτων για την επανεκκίνηση της γραμμής, με κύρια αιτήματα την άμεση επαναλειτουργία και ταυτόχρονη συντήρηση του δικτύου του Οδοντωτού και την επαναφορά όλων των προβλεπόμενων τακτικών δρομολογίων.

«Τέλος στη μετάθεση ευθυνών και στον εμπαιγμό. Ο Οδοντωτός είναι πολιτισμός και ιστορία μας», ήταν το σύνθημα της συγκέντρωσης την οποία ενεργά υποστήριξαν οι Δήμοι Καλαβρύτων και Αιγιάλειας αλλά και άλλοι φορείς.

Μάλιστα, για την κινητοποίηση συζήτησε σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων στην τακτική συνεδρίαση του το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Παπαδόπουλου έλαβε ομόφωνη απόφαση.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων επανέλαβε στη συγκέντρωση στο Διακοπτό ότι επί 130 χρόνια δεν υπήρξε ατύχημα στον Οδοντωτό, δεν κινδύνευσε ποτέ επιβάτης, ούτε υπήρξε καμία απειλή που να δικαιολογεί την αναιτιολόγητη, αστήρικτη και άδικη διακοπή των δρομολογίων που αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου, μόλις δυο μέρες μετά τα 130α γενέθλια της γραμμής.

Ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι ο Οδοντωτός σημαίνει οξυγόνο, κινητήριος δύναμη και πνεύμονας οικονομικής ανάπτυξης για ολόκληρο τον Δήμο Καλαβρύτων και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα τις τελευταίες 95 μέρες όπου μετά την διακοπή των δρομολογίων τοπικές επιχειρήσεις, δίκτυα επαγγελματιών αλλά και παραγωγικές μονάδες είδαν τους τζίρους τους να συρρικνώνονται δραματικά και τον αριθμό των επισκεπτών να εκμηδενίζεται.

Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να μπει τέλος στην αδράνεια και στην αδιαφορία των τριών τελευταίων μηνών, πρέπει επιτέλους ν’ ακουστεί η φωνή των τοπικών κοινωνιών και το Υπουργείο Μεταφορών να σπεύσει άμεσα να επανεκκινήσει τον Οδοντωτό, δρομολογώντας παράλληλα όλες εκείνες τις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί για τη θωράκιση και την αναβάθμιση της γραμμής. Και, επίσης, ο ΟΣΕ οφείλει να διεκδικήσει χρήματα για την καλή και κανονική συντήρηση των γραμμής, είπε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων.

«Οι δυο περιοχές μας, ο Δήμος Καλαβρύτων και η Αιγιάλεια υφίστανται σήμερα μια παρατεταμένη αδικία που πρέπει ν’ αρθεί. Ο Οδοντωτός έκλεισε με μια ανακοίνωση Τύπου του ΟΣΕ, χωρίς κανείς να μάς ενημερώσει, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ποιοι λόγοι ήταν τελικά εκείνοι που οδήγησαν στην αναστολή των δρομολογίων αλλά και τι πραγματικά εμποδίζει σήμερα την επαναλειτουργία της γραμμής», είπε σε δήλωση του μετά το τέλος της συγκέντρωσης ο κ. Παπαδόπουλος.

Προσθέτοντας ότι ο Οδοντωτός είναι ένα κεφάλαιο ανεκτίμητο και μεγάλο, συνυφασμένο και αλληλένδετο με την ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής μας, που κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι μπορούν να τον ακυρώσουν ή να τον υποβαθμίσουν.

«Το έχω πει και θα το επαναλάβω», τόνισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων: «Όποιος νομίζει ότι στον Δήμο Καλαβρύτων και στον Δήμο Αιγιάλειας θα συμβιβαστούμε με την ιδέα του κλειστού Οδοντωτού, είναι μακριά νυχτωμένος. Όποιοι πιστεύουν ότι θ’ αφήσουμε το θέμα να σέρνεται μεταξύ διαβουλεύσεων ή θα γίνεται επικοινωνιακό μπαλάκι, μάλλον δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό το αποδεικνύει και η σημερινή μας συγκέντρωση. Και όσο ο Οδοντωτός μένει κλειστός, οι κινητοποιήσεις μας δεν θα σταματήσουν».