Ευρεία περιφερειακή εκδήλωση - σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα.

"Με απόλυτη επιτυχία και με εντυπωσιακή συμμετοχή στελεχών, μελών και φίλων του κινήματος από ολόκληρη την Περιφέρεια, πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα η ευρεία περιφερειακή εκδήλωση-σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

"Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κορυφαία κεντρικά στελέχη του κινήματος, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η Χαριλάου Τρικούπη στο διαχρονικό κάστρο της δημοκρατικής παράταξης.

Στο πάνελ της εκδήλωσης βρέθηκαν:

• Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

• Ο Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού, Ηρακλής Δρούλιας.

• Ο πρώην Πρόεδρος του Κινήματος και πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

• Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Κατερίνα Σολωμού

Παράλληλα, καθοριστική ήταν η παρουσία στελεχών του Περιφερειακού Οργάνου και των Τοπικών Οργανώσεων οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους συνέβαλαν στον συντονισμό της συζήτησης, καθώς και πλήθους αυτοδιοικητικών στελεχών, εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και της νεολαίας από κάθε γωνιά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναλύθηκαν διεξοδικά τα οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τη δομή, τη λειτουργία και τα επόμενα βήματα του κόμματος στην περιφέρεια.

Οι κύριοι Βαρδακαστάνης και Δρούλιας παρουσίασαν το σαφές χρονοδιάγραμμα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων, τονίζοντας την ανάγκη για μια ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία που θα επανενώσει τη βάση με την πολιτική ηγεσία.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε την ιστορική αναγκαιότητα για ένα ισχυρό, αυτόνομο ΠΑΣΟΚ, ικανό να αποτελέσει τη μοναδική προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη συντηρητική παράταξη.

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικά ζωντανό και γόνιμο διάλογο, καθώς τα στελέχη και οι φίλοι του κόμματος που κατέκλυσαν την αίθουσα πήραν τον λόγο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών της περιφέρειας.

Κοινή συνιστώσα όλων των τοποθετήσεων ήταν η απόφαση για πλήρη πολιτική κινητοποίηση. Το ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλώνει έτοιμο να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον νέο κύκλο εξωστρέφειας, μετατρέποντας κάθε τοπική κοινωνία σε κύτταρο δημοκρατικού διαλόγου και ανασύνταξης των δυνάμεών μας.

Το μήνυμα της χθεσινής περιφερειακής εκδήλωσης στην Πάτρα είναι σαφές και ηχηρό: Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει δυναμικά στην κοινωνία, με καθαρές θέσεις, ισχυρή οργανωτική δομή και τη βάση του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αλλαγής".