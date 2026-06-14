Τι λέει ο καπετάνιος της πορθμειακής γραμμής Ρίου Αντιρρίου που έσωσε ηλικιωμένη

Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη στο Ρίο
Στην άμεση διάσωση 70χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή του Ρίου προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου το πλήρωμα του φέρι μποτ «Αντώνιος Μ.», το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.
Μετά από εντολή του Λιμενικού, ο καπετάνιος Θανάσης Αλεξόπουλος και το πλήρωμα κινήθηκαν άμεσα προς το σημείο και κατάφεραν να ανασύρουν με ασφάλεια τη γυναίκα, η οποία κινδύνευε με πνιγμό.
Η 70χρονη μεταφέρθηκε στην ακτή, εξετάστηκε από γιατρούς και είναι καλά στην υγεία της.
πηγη nafpaktianews.gr
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