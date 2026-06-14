Μαρία Κίτσου: Δεν μετάνιωσα που μίλησα για την κατάθλιψη

Στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την κατάθλιψη αναφέρθηκε η Μαρία Κίτσου, τονίζοντας ότι δεν μετάνιωσε για την εξομολόγησή της, καθώς, όπως είπε, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική και υποστηρικτική.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα ζητήματα ψυχικής υγείας και τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από την κατάθλιψη που αντιμετώπισε στο παρελθόν, εξηγώντας ότι πολύς κόσμος ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί δικές του, αντίστοιχες ιστορίες.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν το μετάνιωσα που το είπα, γιατί ευτυχώς δεν είχα αρνητικά σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων, που είτε έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει από αυτό, είτε από ανθρώπους που δυστυχώς παλεύουν».