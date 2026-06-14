Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ράλλι Δωδώνης: Aυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του- Τραυματίστηκε 9χρονο αγόρι

Φωτογραφία αρχείου LATO KLODIAN / EUROKINISSI

Φωτογραφία αρχείου LATO KLODIAN / EUROKINISSI

Ένας 9χρονος θεατής τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι

Ένας 9χρονος θεατής τραυματίστηκε στο ατύχημα στο Ράλλυ Δωδώνης.

Το παιδί παρακολουθούσε το Ράλλυ και συγκεκριμένα τη διαδρομή προς το Θεριακίσι, μαζί με τον πατέρα του όταν το αυτοκίνητο  ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε εκτός διαδρομής και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, το παιδί στο πόδι.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο πατέρας του μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» για τις απαραίτητες πρώτες εξετάσεις. Μετά τη σύντομη διακοπή και τον έλεγχο της διαδρομής, το Ηπειρωτικό Ράλι ξεκίνησε εκ νέου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ράλι
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a1\u03ac\u03bb\u03b9"]
834560
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις