Ράλλι Δωδώνης: Aυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του- Τραυματίστηκε 9χρονο αγόρι

Ένας 9χρονος θεατής τραυματίστηκε στο ατύχημα στο Ράλλυ Δωδώνης.

Το παιδί παρακολουθούσε το Ράλλυ και συγκεκριμένα τη διαδρομή προς το Θεριακίσι, μαζί με τον πατέρα του όταν το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε εκτός διαδρομής και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, το παιδί στο πόδι.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο πατέρας του μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» για τις απαραίτητες πρώτες εξετάσεις. Μετά τη σύντομη διακοπή και τον έλεγχο της διαδρομής, το Ηπειρωτικό Ράλι ξεκίνησε εκ νέου